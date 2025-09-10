“Es un placer”: DT Gustavo Alfaro se rindió con fuerte elogio ante figura del Perú vs. Paraguay

El técnico Gustavo Alfaro sigue haciendo gestas imposibles de creer en las Eliminatorias Sudamericanas. Rompiendo estadísticas negativas con Paraguay (como los triunfos ante Brasil y Argentina en Asunción), ahora fue turno de vencer a Perú en Lima, y vaya que lo logró.

Pero lo más sorprendente es que acompañó el triunfo con un fuerte elogio. Sucede que el técnico Gustavo Alfaro destacó la tarea de un crack en el partido entre Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Así es, el técnico Gustavo Alfaro destacó a un jugador del Perú vs. Paraguay: “Para mí es un placer tener a Matías Galarza. Tiene eso que no es algo fácil de tener. Juega bien de titular, y si te entra: te da soluciones”, sostuvo.

Además, el entrenador Gustavo Alfaro se dio el tiempo para hablar de lo que esperaba de la Selección Peruana: “Sabíamos que más allá de haber quedado al margen, por una cuestión de orgullo, ante su gente, iban a querer tener un cierre de eliminatorias a la altura de las circunstancias”.

Gustavo Alfaro en el Perú vs. Paraguay. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo Gustavo Alfaro tras el partido entre Perú vs. Paraguay?

El técnico Gustavo Alfaro dejó claro en conferencia de prensa que esperaba ver a un Perú aguerrido y listo para la lucha. Por eso reveló que buscó generar problemas con el espacio que se iba a generar en la línea de volantes y defensas.

“Fallamos en la gestación de juego en el primer tiempo porque sabíamos que había espacios entre la línea de volantes y defensas, pero teníamos muchas imprecisiones. En el segundo tiempo tratamos de corregir”, cerró en conferencia el técnico Gustavo Alfaro.

¿Cuántos puntos hizo Paraguay en las Eliminatorias 2026?

Paraguay hizo 28 puntos tras 18 partidos de las Eliminatorias 2026. Con 7 victorias, 7 empates y 4 derrotas, el equipo del técnico Gustavo Alfaro logró el sexto puesto y su ticket directo a la Copa del Mundo.

¿Cuántos puntos hizo Perú en las Eliminatorias 2026?

Perú hizo 12 puntos tras 18 partidos de las Eliminatorias 2026. Con 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas, es una de las peores campañas de la Selección Peruana de cara a la clasificación de la Copa del Mundo.

