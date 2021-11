Carlos Cáceda fue una de las bajas en la Selección Peruana tras dar positivo por Covid-19, quien lo reemplazó fue el portero de Alianza Lima, Ángelo Campos tras el llamado de Ricardo Gareca para enfrentar a Venezuela. Antes de volar hacia Caracas el golero habló con FPF play y dijo cuál fue su reacción al ser llamado a la ‘blanquirroja’.

“Estaba saliendo de Matute, después de entrenar. Apenas salí de la puerta, recibí la llamada de Eddy Linares (de la FPF), me dijo que tenía que pasar unas pruebas, el hisopado correspondiente, porque había una posibilidad de que pueda ser convocado. Me di la vuelta y me fui a la Videna para sacarme el hisopado y me puse muy contento, feliz. La felicidad es enorme”, sostuvo Ángelo Campos.

El portero de Alianza Lima contando lo que sucedió tras su convocatoria a la Selección Peruana: “Es el objetivo que todo jugador tiene en mente. Empezar a jugar, crecer, formarse y en algún momento ser llamado. Es un paso importantísimo para mi carrera y es una inmensa felicidad. Gracias a Dios, en este momento se pudo dar. Fue fortuito, pero estoy agradecido y queda aprovechar las oportunidades que uno tiene”.

“Mucho trabajo, mucha disciplina, responsabilidad, compromiso, mucho cariño, mucho amor a la camiseta. Me tocó vestirla hace ocho años y ahora ya estoy en la Selección mayor, es un orgullo vestir la camiseta”, fue lo que prometió el portero tras su llamado a la ‘bicolor’ no dejando de mostrarse feliz por la oportunidad brindada por el cuerpo técnico de la selección.

Finalmente, sobre los demás porteros de la Selección Peruana dijo: “El titular es Pedro, a Pedro lo conozco. Tengo relación de hace muchos años que compartimos en un mismo equipo. A José todavía no lo conozco. Con Carlos, compartí en Melgar. La competencia es durísima, son muy buenos arqueros. Uno tiene que apoyar y alentar en todo momento donde toque estar”.