¡Gareca lo borró y no volvió a ser convocado! Después de la participación de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018, Ricardo Gareca programó una serie de partidos amistosos para la 'Blanquirroja' con el objetivo de probar nuevos elementos.

En esta serie de encuentros ante Alemania, Holanda, Chile y Estados Unidos, el estratega argentino sorprendió al convocar a cuatro futbolistas que no contaban con experiencia vistiendo la ' Bicolor'.

Estos fueron Marcos López, Patricio Álvarez, Horacio Calcaterra y Johan Madrid. Este último solo jugó un partido con la selección peruana y nunca más volvió a ser llamado por el DT argentino. En ese momento se especulaba que él sería el futuro reemplazante del 'Rayo'.

No obstante, no fue así y hasta la fecha el jugador no ha vuelto a ser llamado para efender la 'Blanquirroja', incluso el zaguero de Sporting Cristal ha decaído su nivel y no es el mismo jugador que con 21 años prometía llegar a más.

Cabe precisar que el único amistoso que llegó a jugar el defensor fue el amistoso ante Estados Unidos. En aquel compromiso Johan Madrid jugó alrededor de 44 minutos ingresando en reemplazo de 'Lucho' Advíncula.