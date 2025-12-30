Al Nassr tiene nuevo rival y Cristiano Ronaldo jugará en una “ciudad inteligente” de 5 mil millones de dólares

Al Nassr tiene rival confirmado para los octavos de final de la AFC Champions League Two. Tras lograr puntaje perfecto en fase de grupos, se determinó en el sorteo de este martes 30 de diciembre que el rival para el equipo de Cristiano Ronaldo será el FK Arkadag de Turkmenistán. De esta forma, el portugués jugará en un nuevo país y en una ciudad futurista, fundada hace sólo tres años.

Cristiano Ronaldo, quien anotó un doblete de goles ante Al Okhdood en la fecha 10 de la Saudi Pro League 2025-26, ya conoce a su nuevo rival para la AFC Champions League Two, segunda competencia más importante a nivel clubes de toda Asia. FK Arkadag, campeón de Turkmenistán, será su oponente en busca de los cuartos de final.

Cabe destacar que CR7 tuvo su debut en la AFC Champions League Two en la última fecha de la fase de grupos. Fue titular, jugó 45 minutos y dio una asistencia en la goleada 5-1 ante Al Zawraa Sport Club. Con su participación, se espera que también esté presente en los octavos de final donde podría viajar a Turkmenistán y jugar en una ciudad totalmente futurista y muy particular.

Conoce a FK Arkadag y la ciudad en donde jugaría Cristiano Ronaldo con Al Nassr

FK Arkadag llegó a la AFC Champions League Two como el campeón absoluto de Turkmenistán. Ganó la Liga Desafío de la AFC 2024-25, así como la Liga Superior y la Copa de su país en 2024. Clasificó a octavos de final tras quedar en el segundo lugar del grupo B con 7 puntos, 3 por detrás del líder Al Ahli SC de Qatar (10) y ganándole en la última fecha a Al Khadiya SC de Bahréin.

Este equipo cuenta con varias particularidades. En primer lugar, fue fundado en abril de 2023, por lo que tiene menos de tres años de existencia. Esto se debe a que la ciudad en donde juega, Arkadag, también es nueva. Se fundó en diciembre de 2022 y, para su construcción, demandó una cifra exorbitante de 5 mil millones de dólares.

Arkadag es considerada una “ciudad inteligente”. Cuenta con red 5G en toda su extensión. Además, sus sistemas de gestión de tráfico son inteligentes y los edificios están controlados por aplicaciones móviles. A su vez, está prohibido el uso de automóviles de combustión interna, por lo que sólo se permiten vehículos eléctricos.

Otra particularidad de esta ciudad, muy en línea con los deseos de su fundador, el expresidente Gurbanguly Berdimuhamedow, es que cuenta con una estática “de mármol blanco” con decoraciones doradas y algunos monumentos dedicados a sus símbolos nacionales como el caballo “Akhal-Teke”.

Gurbanguly Berdimuhamedow, expresidente de Turkmenistán (Getty Images).

Una curiosidad que podría beneficiar a Cristiano Ronaldo: la ciudad de Arkadag tiene todos sus edificios residenciales con 7 pisos de altura, ya que el número 7 es considerado de la suerte en la cultura turcomana. Por supuesto, el número que más representa al portugués es el 7.

¿FK Arkadag mudará su localía?

Se espera que FK Arkadag reciba a Al Nassr y Cristiano Ronaldo en su propio recinto, en el Estadio Arkadag. Sin embargo, no se descarta que pueda haber una mudanza, aunque esto se confirmará recién en los próximos días.

Es que el Estadio Arkadag cuenta con capacidad para sólo 10 mil personas. Para recibir a un equipo como el saudí con CR7 como máxima figura, no descartan jugar en una cancha con mayor capacidad. Podrían jugar en el Estadio Ashgabat de la ciudad de Asjabad, capital de Turkmenistán, que puede albergar 20 mil personas.

