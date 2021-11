A ganar o ganar. Este viernes, empieza la Fecha FIFA de noviembre para la Selección Peruana en la recta final de las Eliminatorias a Qatar 2022. En las primeras semanas del próximo mes, la Blanquirroja deberá sacar seis puntos de seis en su deseo de acercarse al puesto de repechaje, que hoy ocupa Uruguay.

Por eso, desde este mediodía, Ricardo Gareca se presentó en conferencia de prensa para confirmar la lista de convocados para los encuentros contra Bolivia (7°) en Lima y Venezuela (10°) en Caracas. La última y gran oportunidad de recortar distancia y vencer a rivales directos de los puestos de abajo de la tabla de posiciones.

¿Cómo ver EN VIVO la conferencia de Gareca?

La conferencia de prensa de Ricardo Gareca este viernes 29 de octubre a las 11.40 horas fue transmitida vía streaming por el canal de YouTube de la Selección Peruana.

Las mejores declaraciones de Ricardo Gareca:

- "Carrillo ya está totalmente recuperado y va llegar bien al partido con Bolivia. Creemos que incluso tendrá algunos partidos previo a los encuentros de la Selección Perú".

- "Confiamos en qué Paolo se recuperará a tiempo. Estamos seguro que está en el camino correcto y qué más adelante contaremos con él nuevamente".

- "Siempre fui de la idea de que, mientras den los números, tener confianza. No damos nada por terminado hasta que dejemos de depender de nosotros mismos. Tenemos el compromiso de representar el país y acabar el proceso de la mejor manera".

- "Prefiero no opinar sobre lo de Jefferson. Hay cosas que no se acatan y otras que no. Eso queda a criterio de cada uno. Yo no justifico nada. Esto es difícil para toda la gente en general. Ahora se intenta recuperar poco a poco nuestras vidas. A lo más normal que se pueda hacer. Más que juzgar, hay que tratar de poco a poco recuperar lo de antes. Los jugadores por más nombre que tengan no pueden hacer lo que quieran. Pero hay que decir que la gente está intentando recuperar sus vidas".

- "Lo de Jefferson Farfán para jugar 90 minutos está en ese proceso. También por las características que tiene nos lleva a tenerlo en cuenta".

- "El partido contra Bolivia va a ser difícil, pero queremos ir paso a paso, sumar e ir viendo dónde nos ubicamos para lo que resta".

- "Cualquier jugador puede tener la oportunidad de estar con la Selección. Los jugadores de Alianza y Cristal siempre están observados y les hacemos un seguimiento especial".

- "Sobre Dulanto, estamos siguiéndolo, pero los muchachos que están siendo convocados vienen haciéndolo bien, con continuidad hace algunos años. Cuando creamos conveniente tendrá su chance".

- "Estoy convencido que los hinchas siguen creyendo en nosotro. Confiamos que vamos a estar bien para estos partidos tan importantes".

- "Percy Liza está en consideración y siendo seguido por nosotros. Podemos contar con el también y si se da el momento, tendrá su oportunidad. El profesor Mosquera le está dando mucha continuidad".

- "Me pone contento el momento de Gustavo Dulanto. Por supuesto que lo estamos siguiendo y cuando lo creamos conveniente tendrá chances. Pero los muchachos que están siendo convocados vienen haciéndolo bien, con continuidad hace algunos años. No es un problema para nosotros que un jugador en especial no esté. Creo que estamos en capacidad de que cualquier otro elemento pueda actuar sin problemas en un determinado momento".

- "Nunca se me cruzó por la cabeza dejar el cargo de la selección. La intención de cumplir con el contrato siempre está, no he tenido intensión de dar un paso al costado".

- "Lo único que hemos flaqueado, si alguna vez he podido flaquear yo, es querer lo mejor para Perú, nada más. De parte de dejar el cargo, nunca se me ha cruzado por la cabeza. Puedo llegar a tener momentos de calentura, pero nunca las manifiesto".

Los 28 convocados de Gareca para las Eliminatorias a Qatar 2022

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias a Qatar 2022