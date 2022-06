Gustavo Cherquis, periodista argentino, que siempre apoya y elogia al trabajo de Ricardo Gareca y la Selección Peruana, mencionó que es una lástima no llegar a Qatar 2022, sobre todo por el esfuerzo que se hizo en la última parte de las Eliminatorias Sudamericanas. Además, criticó el nivel mostrado por la 'Blanquirroja' en el campo del Al Rayyan Stadium.

"Que pena Perú querido. Que cerca se estuvo de Catar y que lejos quedó. No fue un buen partido de la Blanquirroja. Pareció sentir la presión de lo que se jugaba, nunca exigió ni desequilibró a una selección de Australia prolija, inteligente y que jugó el partido que debía para no sufrir. Hoy Perú no estuvo a la altura ante un rival que tampoco fue superior, pero le bastó con llegar a los penales", dice la primera parte del mensaje publicado por el periodista de DirecTV en su cuenta de Instagram.

"Fue un partido cerrado. Nunca se soltó ni mostró el amor propio que caracterizó a esta selección peruana en otros partidos ante rivales mucho más fuertes que el que enfrentó hoy en la calurosa tarde de Doha", finaliza el mensaje de Gustavo Cherquis.

Como se recuerda, la Selección Peruana perdió por penales (5-4) ante Australia en el repechaje intercontinental, y quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Ahora, el equipo nacional deberá pasar la página y centrarse en lo que serán las próximas Eliminatorias Sudamericanas, para el mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.