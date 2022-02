Cuando se requería de un revulsivo para buscar el partido ante Ecuador, y posteriormente el triunfo, porque era lo que se necesitaba. Gabriel Costa fue el nombre puesto por todos los que vimos el partido, excepto por quien toma la última palabra. Ricardo Gareca, el entrenador de la Selección Peruana.

Porque no Raziel García no había sido solución como titular, y con el paso del tiempo nunca dio matices de reacción, por eso fue criticado duramente. Lamentablemente, para quienes queríamos ver al mejor futbolista del campeonato chileno con Colo Colo. Nunca se le dio tiempo al ex Sporting Cristal.

Esa crítica pasó a las redes sociales, donde señalaron a 'El Tigre' por no ser justo con el nacido en Uruguay, pero nacionalizado peruano. Debido a que, viene con ritmo altísimo, y competencia en el balompié sureño. Los mismos hinchas del 'Albo' fueron duros con 'El Flaco'.

Pidiendo que lo ponga o no lo llame más, porque está perdiendo el tiempo en la banca de suplentes. Hasta algunos reconocidos periodistas se hicieron la pregunta que se titula esta nota informativa ¿Qué más tiene que hacer Gabriel Costa para ser titular? El tiempo lo dirá.