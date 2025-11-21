Bombazo en Matute: se reveló la manera en que Ricardo Gareca reemplazaría a Néstor Gorosito en Alianza Lima

Ahora que se viene el tramo final de la Liga 1 2025, distintos rumores e informaciones están dando la vuelta en el fútbol peruano y uno de los que más suena con fuerza tiene que ver con la continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima. Si bien se pudo oficializar su renovación hace algunas semanas, el nombre de Ricardo Gareca genera sorpresa por una llamativa cercanía a Matute.

Resulta que existe una condición bastante importante que podría dejar sin efecto la estadía de Néstor Gorosito en Alianza Lima y tiene que ver con la posibilidad de ser Perú 2 al término del campeonato. Los playoffs están a la vuelta de la esquina y de no conseguir el objetivo trazado es que Ricardo Gareca sería una tremenda opción ahora que no tiene vínculo contractual con nadie.

“Lo que me enteré de muy buena fuente si Gorosito no alcanza el puesto número 2 para la Copa Libertadores 2026, hay un entrenador en órbita de Alianza Lima de mucho prestigio, cariño a nivel local y en caso no continúe Gorosito irían por Ricardo Gareca”; reveló el comunicador deportivo Erick Osores durante la última edición del programa digital ‘Mira lo que habla‘.

¿Quién sería el encargado en Alianza Lima de persuadir a Ricardo Gareca?

Fue el mismo Erick Osores quien reveló que hay un personaje muy importante en la interna dirigencial de Alianza Lima que sería el responsable de acercarse a Ricardo Gareca en caso de que Néstor Gorosito no cumpla con el objetivo primordial de ser Perú 2 en los próximos playoffs que se avecina en la Liga 1. Eso sí, no se pudo confirmar el nombre de quién sería este protagonista.

“No estoy diciendo que esto se va a dar, pero si no sucede hay un interés de que Ricardo Gareca pueda ser el técnico de la temporada 2026 de Alianza Lima. Sé que hay una persona conocida en Alianza con tiempo en la dirigencia que es uno de los que va a impulsar, en caso no se de lo de Gorosito, a Ricardo Gareca“; finalizó el periodista deportivo y con lo cual ocasiona tendencia en el medio local.

¿Desde cuándo no dirige Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca tuvo su última experiencia como entrenador cuando estuvo al mando de la Selección Chilena rumbo al Mundial 2026. Los resultados no fueron los esperados y terminó siendo despedido antes de que termine el proceso clasificatorio siendo una de las peores estadías a lo largo de su carrera. Es decir, el ‘Tigre’ tiene varios meses sin trabajo y ya ha confesado que no le cierra las puertas para volver a trabajar en el fútbol peruano.

