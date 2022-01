Alexander Callens culminó un día más de entrenamiento en la Videna y a su salida dio pistas de su futuro tras salir campeón con New York City en la MLS.

¿Se queda o se va del New York City? Esto dijo Alexander Callens al salir de la Videna

Alexander Callens, llegó a Lima para sumarse a los entrenamientos en la Videna, con miras a los amistosos que disputará la Selección Peruana ante Panamá y Jamaica. Es así como este viernes, al culminar un día más de trabajos físicos fue consultado por la prensa sobre su futuro en la MLS y lo que le depara a la 'Blanquirroja' en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022.

"Estoy feliz con el New York City, estoy feliz en New York. Tengo contrato, todavía, así que sigo enfocado New York City", reveló el defensor peruano sobre su posible salida del club norteamericano.

"Nos jugamos la vida. Se vienen cuatro finales y creo que tenemos que prepararnos porque sabemos la importancia que son estos partidos, son equipos directos. Tenemos que hacer lo que hemos hecho este año”, dijo el jugador de la MLS al ser consultado sobre las opciones que tiene la Selección Peruana para clasificar a Qatar 2022.

Alexanders Callens es uno de los peruanos al que mejor le ha ido durante todo el 2021, salió campeón con el New York City (Estados Unidos), jugó la Copa América 2021 con la 'Blanquirroja', hizo lo propio en las Eliminatorias Sudamericanas y se adueñó del puesto de titular en la zaga central del equipo de Ricardo Gareca.

Los partidos que le quedan a la Selección Peruana en las Eliminatorias

Jueves 27 de enero: Colombia vs. Perú

Martes 2 de febrero: Perú vs. Ecuador

Jueves 24 de marzo: Uruguay vs. Perú

Martes 29 de marzo: Perú vs. Paraguay