El goleador que está saliendo para el mercado exterior, antes de marcharse, dejó algunas frases. Alex Valera se va de Universitario de Deportes a cumplir un sueño como profesional. Quizás no salió de las mejores formas con destino a Arabia Saudita, donde lo espera Al-Fateh, pero las acciones que tomó dicen mucho de su persona.

Porque dejó un dinero importante, el cual hizo cambiar de decisión al grupo directivo de la "U". Vendiéndolo sin problemas, de un día para otro. Desde ahí, la relación fue nula, mencionó hace poco el propio jugador en una charla muy reveladora con 'Willax Deportes', comentó. Exponiendo los tratos finales por parte de Jean Ferrari y Manuel Barreto.

Cerrando la vertiente de Universitario, pasamos al ambiente Selección Peruana, porque el atacante es un jugador de esa categoría. Y una de las preguntas que más le quisieron realizar, aunque suene doloroso, fue el del partido con Australia, donde perdimos la chance de clasificar al próximo Mundial de 'Qatar 2022'. Por una definición desde 'los 12 pasos', donde él falló.

Declarando para GOLPERU, Alex Valera, se refirió a este hecho. El ex Deportivo Llacuabamba fue claro, y explicó lo que significa para él ese momento, donde las críticas lo señalaron como culpable principal de no estar en esta cita mundialista. La afirmación es la siguiente: "El penal ante Australia fue lo más triste que me ha pasado en el fútbol".

Sobre el cariño y respeto hacia Ricardo Gareca, también habló: "No tuve la oportunidad de despedirme de Gareca, él me acogió". Es lo mínimo que puede señalar 'Metralleta', porque nadie confió tanto en él de un tiempo para acá. Lo llevó a 'La Blanquirroja', lo cuidó cuando pedían su desconvocatoria por demostrar poco y nada en los encuentros donde fue probado. El tiempo le dio la razón al 'Tigre'.