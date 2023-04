El recuerdo más cercano que tengo de un líder en la Selección Peruana como entrenador es Ricardo Gareca. Sergio Markarian antes inició bien con los resultados y la aprobación, pero su relación con todos se fue desgastando, por eso no lo tomo como referencia. En cambio, El Tigre tiene hoy una aceptación casi absoluta.

Aunque su historia no fue la mejor desde un comienzo, los resultados no acompañaron, y después de las decisiones que tomó, la vida le fue sonriendo. El ex Universitario de Deportes, no implantó la idea, pero acostumbró a su público a verlo viajando por Europa para charlar personalmente con algunos jugadores. Los de más nombre por así decirlo.

Este hecho no cayó del todo bien en algunos sectores públicos, principalmente la prensa, que desde un comienzo se puso como oposición. La pregunta sería por qué, la respuesta es clara, no se veía con buenos ojos este gasto, el cual estaba visto como dinero despilfarrado debido a que habían según ellos, otras prioridades.

Hasta ahí todo claro, Ricardo Gareca estuvo varias veces por España con los diversos jugadores de la Selección Peruana. Conversando, sabiendo detalles de su día a día, y renovando los compromisos para momentos claves en sus dos temporadas como seleccionador de la Blanquirroja. El resultado lo conocemos todos: dos repechajes, el primero clasificándose, el segundo quedando fuera.

Pasamos al siguiente capítulo de este conglomerado, donde vemos a un nuevo entrenador de la Selección Peruana como Juan Reynoso. Quien se encuentra ahora mismo haciendo la misma acción de Ricardo Gareca, pero sin recibir ningún tipo de adjetivo calificativo, siendo expuesto como un trabajador incansable, aquel que hace la diferencia a los anteriores encargados.

Nuestra idea nace luego de la reciente publicación de la Selección Peruana en su cuenta de Twitter, donde publica abiertamente el día a día de nuestro director técnico: "El comando técnico de La Bicolor continúa sus visitas a los seleccionados en España. Este viernes se reunió con Alexander Callens, ausente en la última fecha FIFA por lesión, en la ciudad de Girona".

¿Por qué antes era un vago el que lo hacía y hoy es un gran trabajador el que lo realiza si es lo mismo? Claramente, es una acción que suma mucho, porque el contacto persona a persona sirve para formar esa confianza necesaria para lo que vendrá. Es una gestión necesaria, en búsqueda de un grupo comprometido, tema complejo en el universo del fútbol a máximo nivel.

¿Cómo le irá a Juan Reynoso después de esto? Esperamos que muy bien, es el futuro del país deportivo, lo cual nos conviene a todos. Solo quería exponer, en este caso, la doble vara del cuarto poder, el sentido distorsionado de la opinión. Esto último siempre cae con intereses de por medio, así que, siempre atentos a los ejemplos y los por qué expuestos. El público siempre será el fiscal más justo.