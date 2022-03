Llegó desde el otro lado del mundo, para ponerse la camiseta de todos. Wilder Cartagena está listo y desea estar bajo las órdenes del profesor Ricardo Gareca de manera inmediata. El volante de marca, habló con la prensa deportiva local, apenas llegó a nuestro país desde los Emiratos Árabes Unidos.

Siendo uno de los primeros 'extranjeros' que se unen al grupo de convocados por 'El Tigre'. Se tomó un tiempo con los periodistas para dejar sus primeras sensaciones del próximo enfrentamiento por las 'Eliminatorias Qatar 2022'. Ante Uruguay nos estaremos jugando muchas cosas, y lo sabe perfectamente 'Muchacha'.

+ La estrategia de la Selección Peruana para proteger la nariz de Gianluca Lapadula en Uruguay

+ Jairo Concha: "En la selección me han dicho que me pueden utilizar en varias posiciones"

+ Fossati: "Con Gareca Perú es un equipo con personalidad"

"Es muy importante, es una final, lo tomamos de esa manera y vamos a salir muy motivados para dar lo mejor. Llego muy bien, he trabajado bien, vengo jugando los 90 minutos así que llego con confianza". Comenzó señalando, para después pasar a dar un score no de goles, pero sí de resultado general. No le teme al reto, y desde ya están mentalizados.

"Hay mucha ilusión, primero vamos por el partido de Uruguay que es el más importante ahora. Vamos a ir a ganar, siempre lo hacemos. Será un partido muy complicado, ellos tienen jugadores importantes, pero la selección está capacitada para hacer lo mejor". Con estas palabras llegó al Perú uno de los volantes más considerados por el comando técnico 'blanquirrojo'.