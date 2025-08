Confirmada la lesión de Miguel Araujo después de su partido contra Alianza Lima: Sporting Cristal lo sufre

La reciente noticia de la periodista Luccina Aparicio ha conmocionado al mundo del fútbol peruano. A través de su cuenta de Twitter, Aparicio reveló que el defensor de Sporting Cristal, Miguel Araujo, sufrió una fractura en la muñeca, una lesión que lo llevará directamente al quirófano. La estimación para su regreso a las canchas es de 3 a 4 semanas, un período que, como siempre en estos casos, estará sujeto a la evolución de su recuperación.

Sporting Cristal pierde a Miguel Araujo

Esta lamentable baja llega en un momento crucial, justo después de su destacada actuación en el último clásico contra Alianza Lima. En dicho encuentro, Miguel Araujo dejó una impresión imborrable, entregando una actuación que muchos no dudan en calificar como la mejor del partido. Su compromiso y entrega fueron palpables, demostrando por qué se ha ganado tan rápidamente un lugar en el corazón de la afición rimense.

La ausencia de Miguel Araujo representa un golpe significativo para Sporting Cristal, que pierde a una pieza fundamental en su esquema defensivo. Su llegada al club había generado una gran expectativa, y no tardó en demostrar su valía, consolidándose como un verdadero patrón en la zaga. Los hinchas celestes, que aún sentían el vacío dejado por la partida de Ignácio da Silva y que no había sido completamente llenado por el uruguayo Franco Romero, encontraron en Araujo la solidez y el liderazgo que tanto anhelaban.

Sporting Cristal lo confirmó horas después con un comunicado donde expresan lo siguiente: “En el partido de ayer contra Alianza Lima, nuestro jugador Miguel Araujo sufrió una contusión en la muñeca izquierda que le provocó una fractura a nivel de radio distal. Miguel será intervenido quirúrgicamente esta tarde y se espera su retorno a los entrenamientos conforme vaya mejorando su evolución”. Confirmado lo adelantado en nuestra redacción.

Miguel Araujo llegó para sumar

Ahora, con esta inesperada lesión, el equipo se verá obligado a reorganizar su defensa de cara a los próximos e importantes duelos de la Liga 1. La afición, sin duda, extrañará su presencia y su capacidad para ordenar la línea defensiva, un aspecto clave para las aspiraciones del Sporting Cristal en el torneo. La esperanza está puesta en una pronta y exitosa recuperación para que Miguel Araujo pueda regresar a los terrenos de juego y seguir demostrando su valía en el fútbol peruano.

¿Cuáles son los próximos partidos de Sporting Cristal?

10 de agosto (domingo): Sporting Cristal vs. FBC Melgar

Hora: 11:00 a.m. (hora de Perú)

Estadio: Alberto Gallardo

Transmisión: Liga 1 MAX (disponible en DirecTV, Best Cable, Claro TV y otros operadores) y la plataforma de streaming L1 Play.

16 de agosto (sábado): Deportivo Binacional vs. Sporting Cristal

Hora: 5:30 p.m. (hora de Perú)

Estadio: Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca)

Transmisión: Liga 1 MAX y L1 Play.

23 de agosto (sábado): Sporting Cristal vs. UTC

Hora: 11:00 a.m. (hora de Perú)

Estadio: Alberto Gallardo

Transmisión: Liga 1 MAX y L1 Play.

