Las fuertes críticas de Paulo Autuori y Néstor Gorosito a Augusto Menéndez y al arbitraje peruano

Nuevamente el arbitraje terminó siendo protagonista de un partido en la Liga 1. Esta vez Augusto Menéndez terminó siendo el que se lleve los reflectores y no por sus buenas decisiones, sino por todo lo contrario. Simplemente no supo llevar el Alianza Lima vs. Sporting Cristal en Matute.

Publicidad

Publicidad

Esto es algo que se viene repitiendo constantemente en el fútbol nacional, donde se dan malos arbitrajes. Por esa razón las críticas no dejaron de caer, no solo por parte de los hinchas que están cansado de los malos cobros. Sino en este caso los mismos protagonistas ya no saben que hacer por la complicada situación en la que se ven inmersos.

Paulo Autuori y Néstor Gorosito critican el arbitraje

Como era de esperar, tras la contienda se habló mucho sobre el arbitraje. Néstor Gorosito no dudó en responder a a prensa sobre el actuar de Menéndez en este partido. Dejando en claro que no le sorprende para nada que se diera un mal arbitraje, mencionando que desde que llegó todo sigue igual en el fútbol peruano.

“Sobre el arbitraje, no se puede hacer nada. Al menos desde que yo estoy acá, no se puede hacer nada”, fue la cruda respuesta en la que deja en claro que está resignado sobre el tema. Pues no ve como exista forma que esta situación en el fútbol nacional pueda llegar a cambiar para mejor.

Publicidad

Publicidad

Por su lado el DT de Sporting Cristal, Paulo Autuori también habló sobre el paupérrimo arbitraje. Incluso se atrevió a corregir a Menéndez por sus decisiones dentro del campo, lo que terminó condicionando este encuentro en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’.

“Maxloren Castro fue mal expulsado y el jugador de Alianza Lima también”, fue la contundente respuesta de Autuori a la prensa. Estas palabras deja en claro que el juez central no tomó buenas decisiones a la hora del partido. Por lo que posiblemente se le pueda venir una sanción pronto.

Publicidad

Publicidad

¿Qué se les viene a Alianza Lima y Sporting Cristal?

Luego de este empate, Alianza Lima tendrá un reto importante en la ciudad de Ayacucho, en donde tendrá que viajar a enfrentar a Ayacucho FC. Duelo a disputarse el día sábado 9 de agosto desde las 13:00 horas en Perú.

Por el lado de Sporting Cristal va a tener otro duelo de candela ante Melgar. Este juego será en el estadio Alberto Gallardo del Rímac el próximo domingo 10 de agosto desde las 11:00 horas de Perú.

Publicidad

Publicidad

Este partido va a tener la gran novedad de la vuelta de Juan Reynoso al fútbol peruano. El cuadro arequipeño hizo oficial su vuelta en sus redes sociales. Por lo que va a ser un gran reto para ambas escuadras.

ver también Se descontroló Augusto Menéndez: polémica expulsión a Maxloren Castro y doble amarilla a Sergio Peña