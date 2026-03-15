“Quedamos preocupados”: se filtró la reacción en la interna de Sporting Cristal tras rumores de la renuncia de Paulo Autuori

Luego de la buena victoria de Sporting Cristal frente a Sport Boys en el Estadio Alberto Gallardo, una de las incertidumbres de los hinchas y de los medios en general se ubicada en conocer exactamente cómo se dio aquel rumor de que Paulo Autuori había renunciado a su cargo en los últimos días. Además, el sentir en la interna del plantel también era un aspecto a conocerse.

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Si bien la noticia quedó expuesta como negativa y en ningún momento se dio una renuncia por parte de Paulo Autuori, los jugadores de Sporting Cristal también estuvieron muy al pendiente de la situación y hoy confesaron cómo se dio ese impacto en la interna. Claramente, no tomaron como ciertas aquellas presunciones, pero de todas maneras sí se preocuparon un poco.

“El ‘profe’ es muy querido por todos nosotros. Entonces, nos quedamos preocupados, pero luego supimos que no era verdad. Sporting Cristal, cuando ingresa en competiciones, es para ganar. Queremos llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores“; fue la más reciente confesión de Gabriel Santana en charla con los medios locales sobre la situación que vivió Paulo Autuori.

Fuente: Sporting Cristal.

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Diego Enríquez fue otro de los jugadores de Sporting Cristal que habló sobre los rumores que se dieron en los últimos días. “El profe siempre estuvo de la mano de nosotros, siempre estuvo involucrado y siempre respaldado. Sabemos que él tiene una molestia después del partido contra Carabobo, pero como nos generó a todos, que estábamos molestos por cómo habíamos empezado. Gracias a Dios se pudo clasificar y ahora estamos todos juntos remando para el mismo lado”.

Fuente: Sporting Cristal.

La drástica respuesta de Paulo Autuori con la que desmiente totalmente su renuncia

ver también ¿Indirecta a Felipe Vizeu? La confesión de Irven Ávila tras brillar ante Sport Boys: “Estoy haciendo historia”

Así como algunos jugadores de Sporting Cristal respaldaron a Paulo Autuori y revelaron que en ningún momento hubo una renuncia de por medio como tanto se habló durante los últimos días, el mismo entrenador aprovechó la conferencia de prensa post triunfo ante Sport Boys para aclarar la situación y dejar un drástico mensaje para quienes inventan esa clase de noticias.

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“Yo no controlo eso. Yo lamento por los periodistas serios. Estos no son periodistas, son blogueros y hablan cosas que nunca han ganado nada en su vida, pero tienen la posibilidad de juzgar a otro como si fuera un victorioso en su vida profesional”; fue la contundente declaración del entrenador de Sporting Cristal para dar por terminado los rumores que lo alejan de la institución celeste.

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DATOS CLAVES

Paulo Autuori desmintió oficialmente su renuncia y criticó a quienes difundieron el rumor tras el partido.

desmintió oficialmente su renuncia y criticó a quienes difundieron el rumor tras el partido. El arquero Diego Enríquez confirmó que el entrenador siempre estuvo involucrado y respaldado por el plantel.

confirmó que el entrenador siempre estuvo involucrado y respaldado por el plantel. El futbolista Gabriel Santana expresó que el grupo se preocupó inicialmente antes de confirmar la falsedad.

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