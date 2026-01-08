“Era muy lejano”: se filtran las razones por las que nunca hubo un acuerdo entre Luis Advíncula y Sporting Cristal

Luis Advíncula volverá al fútbol peruano, pero no al equipo en donde muchos pensarían que sería el elegido. Finalmente, el defensor jugará en Alianza Lima y la posibilidad de que vista nuevamente la camiseta de Sporting Cristal quedó al margen. Eso sí, se dieron conversaciones entre las partes implicadas y vamos a ver qué fue realmente lo que pasó para que no hayan llegado a un acuerdo.

Como bien sabemos, existe una identificación muy importante entre Sporting Cristal y Luis Advíncula, lo cual hacía pensar que tras el paso del defensor por Boca Juniors volvería a su casa, tal y como lo llamó en algún momento. Resulta que, además del aspecto económico del que tanto se habla, la demora que tuvo su desvinculación del equipo argentino ocasionó que en el Rímac lo descarten.

“Lo que me dijeron es que con Advíncula retomaron comunicación en quincena de diciembre y el mensaje que me dieron fue contundente: ‘Nosotros nos acercamos a Luis y nos dijo que iba a demorar más de la cuenta su desvinculación y también nos dio una cifra de lo que Alianza le estaba ofreciendo. La verdad que era muy lejano al monto que nosotros podíamos ofrecerle con respecto a lo de Alianza’. Por ello, Cristal se retiró de las negociaciones”; fue la revelación del periodista Denilson Barrenechea en el programa ‘Madrugol‘.

Lo que hizo Sporting Cristal mientras Luis Advíncula tramitaba su desvinculación de Boca Juniors

Teniendo en cuenta que recién el día de ayer se confirmó la desvinculación oficial de Luis Advíncula de las filas de Boca Juniors gracias a un entendimiento con la directiva, en Sporting Cristal optaron por seguir con el proceso de análisis y evaluación de posibles fichajes. Antes de fin de año, se confirmó el arribo de Juan Cruz González proveniente de Chacaritas Juniors.

El lateral argentino de 29 años fue el elegido de la directiva para asumir el rol de protagonista en la defensa de Sporting Cristal, con lo cual quedó clarísimo que la posibilidad de repatriar a Luis Advíncula ya se ponía bastante complicada. Además, no olvidemos que en conferencia de prensa de hace unos días en La Florida se tuvo la palabra de Julio César Uribe respecto a dicho escenario.

“A ‘Lucho’ Advíncula lo aprecio mucho, valoro su categoría y sabemos lo que nos puede dar. Tiene contrato profesional. Hoy tenemos a Juan Cruz González, quien será el lateral derecho y cuenta con nuestro respaldo. La respuesta ya fue dada de manera bastante clara: respetamos lo que hemos elegido y tenemos que ser consecuentes”; fue la contundente respuesta del Director General de Fútbol.

¿Es posible que Luis Advíncula pueda jugar más adelante en Sporting Cristal?

Según las últimas informaciones, el acuerdo entre Luis Advíncula y Alianza Lima sería por dos temporadas y con la posibilidad de que pueda alargarse por una más si es que logran los objetivos trazados. Con 35 años de edad, es poco probable que pueda jugar en otro equipo más adelante, por más que quizá Sporting Cristal vuelva a estar interesado en sus servicios. Además, el hincha rimense no estaría tan convencido de la idea por su más reciente decisión.

