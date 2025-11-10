Es tendencia:
Sporting Cristal

Diego Rebagliati pide a futbolista argentino para Sporting Cristal en 2026: “Me van a creer loco”

El comentarista deportivo sorprendió al pedir a llamativo jugador para el cuadro 'rimense'. Conoce de quién se trata.

Por Nicole Cueva

Sporting Cristal aseguró su lugar en los ‘playoffs’ de la Liga 1 y ahora buscará clasificarse directamente como “Perú 2” a la Copa Libertadores 2026. El reto que afronta el cuadro ‘rimense’ no será sencillo, por lo que la dirigencia deberá enfocarse en incorporar refuerzos de peso para afrontar la próxima temporada.

Diego Rebagliati pidió a sorpresivo refuerzo

En ese sentido, Diego Rebagliati sorprendió a los hinchas al mencionar la posibilidad de que Iván Tapia, hijo de ‘Chiqui’ Tapia y actual jugador de Barracas Central de Argentina, se sume a las filas de Sporting Cristal. Además, aprovechó en destacar que el mediocampista podría contribuir tanto en el aspecto futbolístico como también en el liderazgo del equipo.

Quién es Iván Tapia, el hijo del Chiqui que juega en Barracas y ayer se peleó con Caruso Lombardi - TyC Sports
Iván Tapia, hijo del ‘Chiqui’ Tapia (Captura TyC Sports).

“Sabes a quién traería? Me van a creer loco. A un jugador argentino. Yo iría a buscar al hijo del ‘Chiqui’ Tapia (Iván Tapia). El que le hace gol a Boca, el que lo expulsaron el otro día. Está jugando en Barracas Central, debe estar comodísimo, debe ser millonario”, señaló en primera instancia el comentarista deportivo.

Posterior a ello, explicó que su sugerencia de incorporar al joven volante tiene un trasfondo mayor, ya que el club ‘celeste’ podría mantener vínculos con la máxima entidad del fútbol sudamericano a nivel internacional.

“Le planteas el reto de jugar en un nivel así, en Copa Libertadores, y de paso ganas ¿Tú sabes lo que ayudó (Gustavo) Grondona a la ‘U’ en momentos difíciles siendo sobrino de Julio Grondona? Ayuda, te da un peso en Conmebol, te ganas un hincha. Al presidente de la AFA te lo traes de hincha“, detalló.

Criticó la falta de liderazgo en Sporting Cristal

Finalmente, Rebagliati criticó con firmeza la carencia de liderazgo en el conjunto dirigido por Paulo Autuori y evocó la etapa en la que el club contaba con referentes como Jorge Cazulo y el actual jugador de Universitario, Horacio Calcaterra.

“Yo creo que Cristal hasta ahora no recupera el liderazgo de (Jorge) Cazulo y (Horacio) Calcaterra en el vestuario. Necesitas alguien que sea capaz de tocarle la puerta a un compañero en la concentración y decirle ‘me quiero agarrar a golpes contigo’, así salga golpeado. Necesitas un loco. ¿Crees que (Julio César) Balerio era cuerdo? Era bravísimo, estaba grande y viejo, pero si te tenía que pu…ar, Pedro Garay igual”, sentenció.

DATOS CLAVES

  • Sporting Cristal aseguró su clasificación a los playoffs y busca el cupo “Perú 2” para la Copa Libertadores 2026.
  • El comentarista Diego Rebagliati sugirió fichar a Iván Tapia, actual jugador de Barracas Central de Argentina.
  • Diego Rebagliati destacó que Iván Tapia es hijo de ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA.
Nicole Cueva
