¿Purga drástica en Sporting Cristal? Gustavo Zevallos responde sobre las posibles salidas: “Yo lo puedo…”

Durante los últimos días se conoció que, a raíz de que en esta temporada 2025 no pudieron lograr el objetivo de salir campeones, podría darse una importante purga en Sporting Cristal de cara al año 2026. Fue Diego Rebagliati quien reveló dicha situación e incluso se animó a mencionar que serían entre 14 o 15 jugadores los que dejarían la plantilla que hoy es liderada por Paulo Autuori.

Conociendo la personalidad y el trabajo de Paulo Autuori, cualquiera hubiera pensando que efectivamente un escenario como tal no sería para nada lejano en Sporting Cristal, pero resulta que el panorama no pintaría ser tan drástico dentro de las decisiones que tomará la directiva. Gustavo Zevallos se encargó de desmentir aquella versión y sentenció lo que realmente pretende la institución.

El Gerente Deportivo de Sporting Cristal no se guardó nada ni tuvo pelos en la lengua para desterrar el comentario de que varios jugadores del actual plantel se irán pensando en la temporada 2026. Es más, aseguró que el 80% de los protagonistas provienen de la cantera y esperan seguir por dicho camino. Es así que por el momento no estaríamos frente a la famosa purga que se hablaba.

La respuesta de Gustavo Zevallos sobre la presunta purga en Sporting Cristal

“Eso no es así, tenemos una buena relación entre el comando técnico con el plantel. Esas salidas no van a suceder. Lamento inclusive que personas que entienden bien del tema, suelten una noticia como esa, no sé con qué propósito, pero yo lo puedo desmentir categóricamente en este momento. En ningún momento hemos pensado en eso”; comentó Gustavo Zevallos en una reciente entrevista con el programa radial ‘Exitosa Deportes‘.

Siguiendo en esta misma línea, el directivo de Sporting Cristal enfatizó en que no hay forma de ver un escenario que les generaría una inversión al tener que traer a otros jugadores. “Nadie ha hablado de esa cifra. Puedo desmentir que en ningún momento estamos pensando en eso, en absoluto. Estamos tratando de avanzar, de que crezcan y se desarrollen. Trabajamos para que los jugadores formados en el club tengan la posibilidad de llegar al primer equipo”.

¿Cuál es la postura de Paulo Autuori respecto a la actual plantilla de Sporting Cristal?

Luego del triunfo agónico por 2-1 de Sporting Cristal frente a Cienciano en el marco de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025, Paulo Autuori manifestó en conferencia de prensa que está tranquilo con el rendimiento de sus jugadores, sobre todo cuando su enfoque está puesto en el trabajo de las jóvenes talentos que está promoviendo en lo que va de la presente temporada.

A raíz de esta situación es que muchos podrían dudar justamente de las presuntas salidas que se darían en el plantel de cara al próximo año. Aún queda tiempo para que el comando técnico toma una decisión al respecto, pero por el momento todo parece indicar que existe serenidas por parte del entrenador brasileño o a menos de que pronto suceda algo drástico en los rendimientos.

