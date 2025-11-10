Diego Rebagliati tiene claro quién será el reemplazo de Paulo Autuori en Sporting Cristal

Diego Rebagliati, periodista deportivo y ex dirigente, ha causado revuelo en el fútbol peruano al asegurar con firmeza que Jorge Cazulo, exjugador e ídolo de Sporting Cristal, será el próximo director técnico del club. En su programa de YouTube “Los Reba”, Rebagliati incluso delineó un plan con una fecha específica para su llegada.

El próximo entrenador de Sporting Cristal

“Para mí, el siguiente técnico de Sporting Cristal es Cazulo. No tengo ninguna duda de que el siguiente paso de Cristal tiene que ser Cazulo. Necesita ese nivel de personalidad”, afirmó Rebagliati. Esta opinión surge en medio de un debate constante sobre la estabilidad y el perfil del entrenador de Cristal, donde Rebagliati subraya que el club necesita un liderazgo con el carácter suficiente para manejar el vestuario y las presiones dirigenciales.

Jorge Cazulo debería dirigir pronto a Sporting Cristal según Diego Rebagliati. (Foto: X).

Aunque Paulo Autuori, el actual entrenador, ha renovado su contrato, Rebagliati propone un plan a mediano plazo. Sugiere que Autuori continúe para estabilizar el proyecto, mientras se prepara el terreno para la llegada de “Piki”. El periodista descartó otras opciones como Rondelli, insistiendo en que la directiva debe buscar un técnico con proyección a largo plazo: “Tiene que ser un técnico que se quede mucho tiempo y le tienen que dar la llave del club a Cazulo”.

Sporting Cristal buscaría a Jorge Cazulo

El aspecto más destacado de su propuesta es la ruta de preparación para Cazulo. Rebagliati mencionó concretamente una etapa de formación y experiencia en el extranjero, idealmente para que “en el 2027 venga ‘Piki’ después de estar en Defensa y Justicia con Mariano buen tiempo y preparado”. Esta sugerencia busca que Cazulo adquiera experiencia en un entorno competitivo con un estilo de juego definido antes de asumir las riendas de Sporting Cristal.

La propuesta de Rebagliati de traer a Cazulo en 2027 se fundamenta en la necesidad de incorporar al club una figura altamente identificada con los colores celestes. Cazulo, multicampeón con Cristal y ex director técnico de la Reserva, encarna el espíritu ganador que la afición exige. Para el analista, esta elección trasciende los resultados inmediatos, siendo una decisión estructural que asegura la continuidad de una filosofía de club.

¿Jorge Cazulo sería el mandamás principal?

Como era de esperar, la postura de Diego Rebagliati es un llamado directo a la dirigencia de Sporting Cristal para abandonar las soluciones temporales y apostar por un proyecto a largo plazo liderado por una leyenda. Con la fecha de 2027 en el horizonte y una etapa de preparación en Argentina, el ex dirigente establece un camino audaz y detallado para que Jorge “Piki” Cazulo reciba la “llave” total del club y lidere una nueva era.

DATOS CLAVE