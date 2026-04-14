Antes de jugar la Copa Libertadores: Crack del Palmeiras reveló ser familiar de referente de Sporting Cristal

El fútbol sudamericano suele regalar historias que trascienden lo deportivo, uniendo fronteras y apellidos en el campo de juego. En la previa de la Copa Libertadores, el mediocampista Emiliano Martínez Toranza sorprendió al revelar su vínculo cercano con una figura de Sporting Cristal.

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El volante del Palmeiras confesó que enfrentar al conjunto peruano no fue un compromiso cualquiera, sino un reencuentro familiar esperado. Martínez destacó que lo más valioso del deporte son estos momentos únicos donde puede competir contra personas que quiere profundamente.

Un lazo de sangre en el césped internacional

La relación entre ambos jugadores se hizo pública a través de los medios oficiales del club paulista. El “crack” del Verdao se mostró entusiasmado por compartir esta experiencia profesional con su primo, el uruguayo Leandro Sosa Toranza.

Enzo Fernandez enfrentando a Emiliano Martinez del Palmeiras en el FIFA Club World Cup 2025. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

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“Lo mejor del fútbol son momentos como este, jugar contra un familiar al que quiero mucho”, expresó el volante de Palmeiras. Pese al afecto, Martínez dejó claro que, aunque la familia esté feliz por la foto del recuerdo, la prioridad siempre fue obtener la victoria.

El recorrido de Leandro Sosa: De Uruguay al Rímac

Leandro Sosa es considerado un referente actual en el esquema de Sporting Cristal gracias a su despliegue y experiencia. Martínez recordó con precisión el camino de su primo: “Jugó mucho fútbol en Uruguay, pasó por equipos como Atenas, Progreso y Racing”.

Posteriormente, el actual jugador rimense tuvo pasos por el O’Higgins de Chile y Ayacucho FC en Perú. Según el mediocampista del Palmeiras, a Sosa “le está yendo muy bien” en el club celeste, consolidándose como una pieza clave del torneo peruano.

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Un abrazo pendiente en la Copa Libertadores

A pesar de la emoción del encuentro, el ritmo de la alta competencia impidió que ambos pudieran compartir más tiempo tras el pitazo final. El jugador uruguayo lamentó no haber podido conversar extensamente con su familiar después del intenso duelo.

“Quería darle un abrazo, no pudimos hablar mucho después del partido”, confesó Martínez para la web del club. Esta historia añade un matiz especial a la rivalidad entre Palmeiras y Sporting Cristal, demostrando que la sangre oriental también late con fuerza en el fútbol brasileño.

DATOS CLAVES

Emiliano Martínez, volante de Palmeiras, reveló ser primo del jugador uruguayo Leandro Sosa.

El futbolista Leandro Sosa integra actualmente la plantilla del club peruano Sporting Cristal.

Martínez destacó la trayectoria de Sosa en clubes como Atenas, Progreso y Racing.