Con Gabriel Santana: los 4 jugadores que el hincha de Sporting Cristal quiere fuera del equipo ahora mismo

Tras quedar fuera de la Copa Libertadores y caer en la Copa Sudamericana, el hincha de Sporting Cristal se la tiene jurada a 2 extranjeros y 2 jóvenes de la plantilla.

Sporting Cristal está a punto de cerrar uno de los peores semestres de las últimas temporadas. Si bien disputarán los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026 frente a RB Bragantino, lo concreto a esta altura de la temporada es el equipo ha dejado muchísimo que desear en varios aspectos. Esta situación genera enorme frustración en los hinchas, a tal punto de exigir salidas del club.

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Fuente: Getty Images.

Dejando de lado por un momento a la directiva, con quienes por cierto tampoco comulgan y no los quieren ver ni en pintura desde hace un buen rato, desde el reconocido portal ‘Fuerza Oriente‘ publicaron las fotos de jugadores como Gabriel Santana, Felipe Vizeu, Diego Otoya y Alejandro Pósito con un clarísimo mensaje de quererlos fuera de la institución luego de este semestre.

“Ni un minuto más en Cristal“; fue la concisa petición en redes sociales respecto a la continuidad de los 4 jugadores anteriormente mencionados. De quien más sorprende es sin duda alguna Gabriel Santana ya que llegó este año al club como un refuerzo de categoría y jerarquía por su buen nivel en Mirassol FC del Brasileirao, pero al parecer la confianza se terminó en el sentir del hincha.

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NI UN MINUTO MÁS EN CRISTAL. pic.twitter.com/pR1nAeVWvs — Fuerza Oriente (@fverzaoriente) May 29, 2026

¿Cuál es la situación contractual de Gabriel Santana, Felipe Vizeu, Diego Otoya y Alejandro Pósito?

Gabriel Santana tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre de este año 2026, así que es muy complicado que la directiva opte por terminar dicho acuerdo cuando todavía queda un semestre de competencia. Felipe Vizeu también tiene el mismo tiempo de vínculo, aunque en su caso han sido más las veces en donde se le ha esperado por un mejor nivel y todavía no ha sido capaz de cumplir con las expectativas al ser el ‘9’ extranjero que debería destacar.

Diego Otoya y Alejandro Pósito representan ser apuestas de jóvenes talentos de la institución, aunque en el tiempo que llevan en el equipo tampoco han dado la talla. Es más, existen ciertas informaciones que indican que podrían irse prestados de cara al Torneo Clausura 2026, así que dicha situación traería consigo la llegada de refuerzos en esas posiciones del campo de juego para potenciar al grupo.

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Los próximos objetivos de Sporting Cristal: la Liga 1 y la Copa Sudamericana

Con la posibilidad del arribo de fichajes y salida de algunos jugadores del actual plantel, Sporting Cristal tendrá que prepararse de la mejor manera para pelear el Torneo Clausura 2026 con la única finalidad de ganarlo para disputar el título nacional a fin de año. En medio de ello, en el mes de julio para ser exactos, los celestes enfrentarán a RB Bragantino por los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026 y de avanzar de fase jugarán ante Atlético Mineiro en octavos de final.

Fuente: Conmebol Sudamericana.

DATOS CLAVES

Gabriel Santana y Felipe Vizeu tienen contrato con Sporting Cristal hasta diciembre de 2026.

tienen contrato con Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. Diego Otoya y Alejandro Pósito podrían irse prestados para el Torneo Clausura 2026.

podrían irse prestados para el Torneo Clausura 2026. RB Bragantino enfrentará a Sporting Cristal en julio por la Copa Sudamericana 2026.