Es titular y figura de Sporting Cristal, ahora confiesa que ya tiene una propuesta de renovación

Leandro Sosa expuso cuál sería su futuro cercano en Sporting Cristal. Contó detalles de la decisión de la directiva ahora que es un titular indiscutible para Roberto Mosquera.

Si tenemos que hablar de uno de los jugadores más regulares y polifuncionales de Sporting Cristal durante esta temporada 2026, pese al mal momento que atravesó el equipo en el primer semestre, el nombre de Leandro Sosa es de total reconocimiento. Así es, el defensor/volante se ha ganado un lugar en la oncena titular y ahora reveló que tiene una opción de renovación.

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Fuente: Sporting Cristal.

Teniendo en cuenta que todavía no termina el campeonato y que el enfoque está puesto en lograr el título nacional, está claro que el pensamiento de la directiva tiene que ir más allá y por ello es que tienen en Leandro Sosa a uno de los elegidos para mantenerse en el club. El mismo futbolista lo confirmó, además de contar que junto a sus seres queridos está muy tranquilo viviendo en Lima.

“Mi contrato con el club se vence a fin de año, pero tengo una opción de renovación. Es lo que quiere mi familia y yo también, estamos muy tranquilos en Lima. Entiendo el perfil de Sporting Cristal me representa”; declaró Leandro Sosa en una reciente entrevista con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ sobre la posibilidad de quedarse en el Rímac y lo que significa el club para su persona.

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Leandro Sosa visualiza el clásico con Alianza Lima y prefiere el Estadio Alberto Gallardo

Si bien todavía quedan algunas semanas para una nueva edición del clásico entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima, en esta oportunidad existe un condimento distinto ya que se disputará en el Estadio Alberto Gallardo. Luego de 10 años, los celestes recibirán a los blanquiazules en su recinto y la preferencia de Leandro Sosa se evidenció. Por otro lado, trató de no detallar tanto de dicho duelo.

“Prefiero jugar en el Gallardo que en el Nacional, sin duda alguna. Es una respuesta totalmente personal, siento que nos sentimos más cómodos ahí, pero no podemos aún hablar de Alianza Lima porque nos faltan aún muchos partidos. Estando en Sporting Cristal, tenemos que apuntar a lo más alto. Estamos más cómodos, sólidos, tenemos que trabajar por el objetivo y defender la punta. No nos sobra nada, tenemos mucha humildad”; expuso el defensor/volante.

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Los números y estadísticas de Leandro Sosa en esta temporada 2026

Vistiendo la camiseta de Sporting Cristal durante la presente temporada, Leandro Sosa ha disputado un total de 33 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Con un gol anotado, el uruguayo nacionalizado peruano completa 2,545 de competencia oficial. Hoy en día es titular como lateral derecho y forma parte del esquema base que ya encontró Roberto Mosquera desde hace algunas jornadas de este Torneo Clausura 2026.

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