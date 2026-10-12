Sporting Cristal podría ganar el Torneo Clausura: pero no jugar finales contra Alianza Lima o Universitario

El nuevo líder del Torneo Clausura 2026 es Sporting Cristal. Pero si campeona, esta parte del año. Podría, no llegar a las finales de Liga 1.

El reglamento de la Liga 1 guarda una condición poco conocida que podría cambiar por completo el desenlace del campeonato nacional. Si Sporting Cristal gana el Torneo Clausura, pero no logra meterse entre los ocho mejores de la Tabla Acumulada, perdería de forma automática la opción de disputar el título.

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Sporting Cristal deberá mejorar su rendimiento

Para pelear por la gloria al final del año, no basta con ser campeón de un torneo corto en el fútbol peruano. La normativa exige que el ganador del Apertura o del Clausura asegure un lugar dentro de los ocho primeros puestos de la tabla general de la temporada.

Sporting Cristal es el nuevo líder del Torneo Clausura 2026. (Foto: X).

En caso de no cumplir este requisito de regularidad, el trofeo del Clausura pasaría a ser puramente honorífico en la lucha por el título nacional. El club quedaría marginado de la definición y cedería su puesto en las etapas finales a los otros contendientes de la temporada.

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El artículo 7.3.1.6 del reglamento de la Liga 1

El artículo 7.3.1.6 de las bases del torneo especifica con claridad cómo se resolvería este escenario en la definición de la Liga 1. Si un campeón de un torneo corto queda inhabilitado, el equipo mejor ubicado en la Tabla Acumulada entre los clasificados avanzará de manera directa a la gran final.

Con este ajuste en la estructura de los Play-Offs, el formato habitual sufriría una modificación sustancial en la etapa decisiva. La segunda semifinal quedaría eliminada por completo, disputándose únicamente un choque previo entre los dos clubes restantes con derecho a competir.

El impacto directo en Universitario y Alianza Lima

Esta insólita situación terminaría por favorecer directamente a los equipos que mantuvieron una alta regularidad durante todo el año, como Alianza Lima y Universitario. Ambos clubes tomarían el protagonismo absoluto para definir al campeón del fútbol peruano.

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Se trataría de un hecho sin precedentes en la historia de la competición local desde la implantación de este formato. Nunca antes un ganador del Apertura o Clausura se había quedado al margen de los Play-Offs por un bajón en la tabla acumulada.

Por esta razón, la recta final de la temporada obliga a mirar la tabla general con la misma atención que la del torneo corto. Lograr el título del Clausura será inservible si la producción del año no acompaña la meta del campeonato nacional.

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