Miguel Araujo y Agustín Álvarez Wallace se pronunciaron sobre el final de temporada de Sporting Cristal. Los mensajes generan suspicacias sobre lo que puedan ser sus futuros cercanos en el club.

Sporting Cristal no cumplió con el objetivo de la temporada. Cuando la mejora del equipo era notoria, no les alcanzó para llevarse el Torneo Clausura 2026 y por ende no clasificaron a los playoffs. Ahora ya se viene hablando de una reestructuración de la plantilla con varias llegadas y salidas. Es más, jugadores como Miguel Araujo y Agustín Álvarez Wallace se pronunciaron.

Publicidad

Si bien todavía no se sabe con exactitud si es que se quedarán o no en Sporting Cristal pensando en la siguiente temporada, sobre todo cuando tienen contrato con el club, ambos protagonistas publicaron un mensaje emotivo respecto a cómo se dio el actual campeonato. Además, muchos podrían pensar que se despidieron por la manera en que se pueden apreciar los textos.

Fuente: Sporting Cristal.

Las publicaciones de Miguel Araujo y Agustín Álvarez Wallace

“Cada logro que obtuvimos este año, grande o pequeño, tiene sus etapas. Peleamos desde inicio de año. Copa Libertadores, donde cada partido fue una final. No obstante, nos tocó batallar mucho y quería felicitar a abrazar todos mis compañeros, staff, cada trabajador de Rímac por su esfuerzo y su granito de arena. Alos hinchas por cerrar esta fase final como lo hicieron llenando el estadio y apoyando hasta el minuto final. Muchas gracias, Sporting Cristal”; publicó Miguel Araujo en Instagram.

Publicidad

Agustín Álvarez Wallace también se pronunció y analizó lo vivido en Sporting Cristal. “Terminamos una temporada en la que no conseguimos el objetivo que nos habíamos propuesto. Nos queda la sensación de que podíamos haber dado más y la autocrítica necesaria para reconocer aquellas cosas en las que debemos mejorar. No fue el final que queríamos, pero también me quedo con muchas cosas positivas, con los aprendizajes, el crecimiento y el compromiso de un grupo que nunca dejó de trabajar. Y un agradecimiento especial a toda la hinchada celeste, por acompañarnos y apoyarnos incondicionalmente, incluso cuando los resultados no fueron los esperados“.

Publicidad

¿Cuáles serán los futuros de Miguel Araujo y Agustín Álvarez Wallace?

Pensando en la temporada 2027, es importante recordar que Miguel Araujo tiene contrato vigente con Sporting Cristal por dos temporadas más, es decir hasta diciembre del año 2028. Ahora, tranquilamente podría darse alguna negociación con otro club y dependerá de las intenciones del futbolista, además de lo que pretende el club como tal dentro de las planificaciones en el futuro cercano.

El caso de Agustín Álvarez Wallace es distinto ya que su préstamo vence en diciembre próximo y tendría que regresar a Montevideo City Torque en el caso de que en el Rímac no quieran efectuar la compra del pase. Las últimas informaciones aseguran que hay dudas en la interna de la directiva celeste al respecto, así que las próximas horas serán claves para conocer la situación.

Ayer mencioné que su caso no estaba definido aún. Hay opiniones divididas en la directiva acerca de su continuidad, pero no se ha tomado una decisión aún. No hay convencimiento unánime. No dije que ya está confirmado que se va. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. https://t.co/b2dHwJabbb — Denilson Barrenechea (@Denilson_Jarde) November 24, 2026

Publicidad

DATOS CLAVES