Luego de 14 partidos dirigiendo a Sporting Cristal entre Copa Libertadores y Liga 1, el DT Zé Ricardo sería cesado del cargo.

La situación deportiva de Sporting Cristal sigue generando preocupación y ahora todo apunta a que habrá cambios importantes en el banquillo. Pese a que todavía restan desafíos importantes en la temporada, la continuidad de Zé Ricardo parece estar cada vez más lejos del cuadro celeste.

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Según informó el periodista Denilson Barrenechea, dentro de la directiva existe una postura mayoritaria que considera que el técnico brasileño no ha logrado ofrecer soluciones a los problemas futbolísticos del equipo. Por ello, la institución ya habría comenzado a evaluar otras alternativas para asumir el mando de cara al Torneo Clausura 2026.

La preocupación en La Florida es evidente. Actualmente, Sporting Cristal atraviesa una campaña muy irregular en la Liga 1 y además se prepara para afrontar una serie decisiva en los Play-offs de la Copa Sudamericana, donde tendrá que enfrentar a Red Bull Bragantino.

Aunque algunos sectores consideran que el entrenador recibió un plantel ya conformado y con varias limitaciones, también existe la sensación de que varias decisiones tácticas y de gestión terminaron agravando la crisis deportiva que atraviesa el club durante el presente año.

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Zé Ricardo entrenando a Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

Los números de Zé Ricardo que preocupan en Cristal

De acuerdo con la información difundida, la tendencia actual marca que Zé Ricardo no continuaría en el cargo una vez concluya el Torneo Apertura. “La gran mayoría en el área deportiva considera que no tiene la capacidad para dar vuelta la situación. Pese a que llegó con un plantel ya armado, cometió muchos errores. Sondean otros DTs”, señaló Denilson Barrenechea.

Los números tampoco acompañan al estratega brasileño. Desde su llegada dirigió 14 encuentros entre Liga 1 y Copa Libertadores, registrando apenas cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas. Con ese panorama, la dirigencia de Sporting Cristal analiza seriamente un cambio de entrenador para intentar reaccionar en el Torneo Clausura y llegar en mejores condiciones a la serie frente a Red Bull Bragantino por los Play-offs de la Copa Sudamericana.

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Zé Ricardo durante un entrenamiento con Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

¿Cuántos años tiene Zé Ricardo?

El técnico Zé Ricardo tiene 55 años y es actual entrenador de Sporting Cristal.

¿Hasta cuándo Zé Ricardo tiene contrato con Sporting Cristal?

Zé Ricardo tiene contrato oficial con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026.

Datos claves

La directiva evalúa la salida de Zé Ricardo debido a la crisis de Sporting Cristal.

El periodista Denilson Barrenechea informó que la mayoría del área deportiva busca un reemplazo.

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