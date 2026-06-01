Sporting Cristal estaría evaluando un giro radical en la conformación de su plantel profesional para las próximas competencias oficiales. Según comentó el periodista Michael Xavier en el programa SIN TV La Tribuna, la institución rimense dejaría de lado la escuela brasileña. Con esta reestructuración, el club apuntaría a una vertiente de fútbol diferente para afrontar sus objetivos institucionales.

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La nueva planificación buscaría potenciar al equipo en dos frentes sumamente complicados durante la segunda mitad del año. Por un lado, la consigna del cuadro celeste sería luchar para salir de la zona de descenso en la Liga 1. Por el otro, la dirigencia intentaría tentar llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana.

Fichajes Sporting Cristal: Las dos salidas en evaluación

La reestructuración del plantel profesional comenzaría con la salida de tres nombres clave que lideraban el proyecto deportivo. El periodista Michael Xavier señaló en SIN TV La Tribuna que el director técnico Zé Ricardo no continuaría al mando del primer equipo. De confirmarse, su salida marcaría el cierre de la propuesta brasileña en la conducción estratégica del conjunto del Rímac.

Spórting Cristal está complicado en la Liga 1. (Foto: X).

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A la salida del entrenador se sumaría la baja de uno de los futbolistas brasileños Gabriel Santana o Felipe Vizeu, quienes tampoco seguirían en la institución. Ambos jugadores dejarían sus puestos en la plantilla para permitir el espacio a las nuevas incorporaciones que evalúa la directiva. Con estos tres despidos en camino, Sporting Cristal cambiaría el rumbo futbolístico de su estructura principal.

Hernán Barcos y Juan Manuel Cuesta llegarían al Rímac

En materia de altas, la zona ofensiva rimense sumaría nombres importantes de cara al inicio del Torneo Clausura 2026. Según la citada fuente, la llegada del experimentado delantero Hernán Barcos a la institución sería prácticamente un hecho. El atacante aportaría su experiencia en el medio local para los objetivos del club en el campeonato nacional y el torneo internacional.

Asimismo, el club concretaría el arribo del extremo colombiano Juan Manuel Cuesta Baena para reforzar las bandas del ataque celeste. El futbolista llegaría procedente del fútbol venezolano, de las filas de la Universidad Central de Venezuela (UCV F.C.). Ambos jugadores asoman como las principales opciones para liderar la renovación ofensiva que busca la dirigencia.

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Refuerzos desde Deportivo Garcilaso para la Liga 1

El mercado local de la Liga 1 también entregará variantes importantes para la zona del mediocampo y las bandas celestes. Los futbolistas Claudio Torrejón y Francisco Arancibia estarían muy cerca de convertirse en nuevos jugadores de Sporting Cristal. Ambos elementos aportarían el dinamismo y la marca necesarios para la exigente competencia que se avecina.

Tanto Torrejón como el chileno Arancibia ya tendrían el “ok” formal de la directiva de Deportivo Garcilaso para desvincularse de la institución cusqueña. Con su salida resuelta, los futbolistas quedarían expeditos para incorporarse formalmente a las filas del club rimense. De esta manera, Sporting Cristal avanzaría en las incorporaciones con las que buscaría salvar la categoría y competir en la Copa Sudamericana.

Las bombas de @michaelinho21 en SIN TV La Tribuna:



❌ No siguen en Sporting Cristal



Ze Ricardo, Gabriel Santana, Felipe Vizeu.



✅ Llegan a Sporting Cristal:



Hernán Barcos (es un hecho), Juan Manuel Cuesta Baena (llega del fútbol venezolano), Claudio Torrejón y Francisco… pic.twitter.com/isirCrTsuo — Jorge Castillo (@JCastilloRoque) June 1, 2026

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