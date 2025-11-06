Un debate en el programa de YouTube “Doble Punta”, conducido por Horacio Zimmermann, desencadenó un sismo mediático en el fútbol peruano tras una declaración explosiva del periodista deportivo Bruno Cabala. La discusión, centrada en los movimientos estratégicos de los clubes grandes en el mercado de pases, tomó un giro inesperado al insinuarse la posibilidad de un traspaso controversial, encendiendo las alarmas de hinchas y prensa.

Universitario le robaría jugador a Sporting Cristal

El epicentro de la noticia se dio cuando Cabala soltó una frase que abrió el debate sobre la historia reciente del fútbol nacional. Horacio Zimmermann, reafirmando la posibilidad con el mismo énfasis, mencionó: “Y creo que puede llegar a volver a pasar este año”, confirmando que un traspaso de gran magnitud se estaría gestando. Esta inusual sincronía entre ambos periodistas dio pie a una especulación inmediata.

Sporting Cristal ya perdió este año a Gianfran Chávez. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

La mesa de panelistas, al captar la gravedad del comentario, formuló la pregunta clave: “¿Que la ‘U’ saque un jugador muy importante a Alianza Lima o Sporting Cristal?”. La respuesta de Zimmermann fue contundente y apuntó directamente al club celeste. Con una afirmación de cabeza y un tono enigmático, Horacio declaró: “Mmm… La dejo ahí picando (afirmando Sporting Cristal con su cabeza)”.

Posible fichaje para Universitario en 2026

El conductor de “Doble Punta” comparó la magnitud de este potencial traspaso con dos casos que marcaron hitos en el fútbol peruano reciente: el de Horacio Calcaterra y, de manera más reciente y directa, el de Jairo Concha. Este último, un jugador clave en Alianza Lima, pasó a Universitario de Deportes en un movimiento que demostró la voluntad de la ‘U’ de debilitar a sus rivales directos mientras refuerza sus propias filas, sin importar el costo o la controversia.

La clara referencia a Sporting Cristal como el club que estaría a punto de perder una pieza fundamental, unido a la mención de pases de alto impacto entre rivales, coloca a Universitario de Deportes como el principal actor de esta movida. La “U”, conocida por su agresividad en los últimos mercados de pases, parecería estar decidida a asestar un golpe estratégico y psicológico a uno de sus contendientes más fuertes, siguiendo la fórmula ya aplicada exitosamente en el caso Concha.

Podría conocerse pronto al refuerzo crema

Mientras la identidad del jugador se mantiene en reserva, esta “pica” lanzada por Horacio Zimmermann y Bruno Cabala en “Doble Punta” ha iniciado una intensa ola de rumores y especulaciones en redes sociales. De confirmarse este movimiento, no solo reestructuraría el plantel de Universitario de cara a la próxima temporada, sino que también recalentaría la ya intensa rivalidad entre cremas y celestes. El mercado de pases se ha encendido y todos esperan la confirmación del nombre que está a punto de protagonizar el fichaje más polémico del año.

