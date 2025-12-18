Tras la oficialización de Gabriel Santana, los refuerzos extranjeros que Julio César Uribe confirmó para Sporting Cristal

Sporting Cristal anunció el arribo de Gabriel Santana de cara a la temporada 2026. El atacante brasileño de 35 años llegará pronto a las instalaciones del equipo rimense para ser evaluado médicamente y posterior a ello firmar su vínculo contractual. Ahora, no es la única novedad en la institución ya que Julio César Uribe manifestó algunas posturas pensando en la mejora del equipo.

“¡Bienvenido al Rímac, Gabriel! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Gabriel Santana para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes. ¡Todos los éxitos para ti en esta nueva etapa con la Celeste!”; fue el comunicador de Sporting Cristal.

En cuanto a la más reciente información que compartió Julio César Uribe, el día de hoy se celebró una conferencia de prensa en las instalaciones de La Ciudad Deportiva La Florida y resulta que el Director General de Fútbol de Sporting Cristal detalló que sumarán 3 extranjeros al plantel pensando en la siguiente temporada. Eso sí, 2 de ellos serán laterales debido al análisis realizado.

Los detalles sobre los próximos refuerzos de Sporting Cristal

“Hemos estado evaluando que puntos hay que reforzar y uno de ellos está prácticamente acordado, me refiero a Gabriel Santana. Además, incorporaremos 3 jugadores extranjeros, entre ellos 2 laterales”; fue la revelación de Julio César Uribe en conferencia de prensa y con lo cual podemos entender que las planificaciones del área deportiva están acorde al pedido de Paulo Autuori.

En cuanto a las explicaciones de estos refuerzos que llegarán al equipo de cara a la temporada 2026, recientemente se pudo confirmar que Nicolás Pasquini no continuará en el club y que Axel Cabellos no será comprado, así que deberá volver a Racing Club de Avellaneda. Por otro lado, Jhilmar Lora tampoco seguirá y Leandro Sosa quedará como única opción al estar muy cerca de renovar.

Dicha situación generará que la línea defensiva de Sporting Cristal cambie en gran medida y que las decisiones de Paulo Autuori junto a su comando técnico tengan otra visión de juego. Incluso se habla de que un nuevo sistema táctico se empezaría a trabajar en el equipo, el cual sería con una línea de 3 defensores. Veremos cómo empieza a darse esta novedad y qué resultados les traería.

Las novedades sobre el posible regreso de Luis Advíncula a Sporting Cristal

Durante las últimas horas se pudo conocer que Luis Advíncula tendría que resolver su situación contractual en Boca Juniors para empezar a ser opción de refuerzo en Sporting Cristal. Sabiendo que dicho acuerdo es hasta diciembre del 2026, es casi imposible que un equipo de Liga 1 pueda comprar su pase, así que en el Rímac esperan que esta situación empiece a tomar un buen camino para negociar por el regreso del lateral derecho.

