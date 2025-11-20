“Mentiría si digo que…”: así es la revelación en Sporting Cristal sobre el posible regreso de Luis Advíncula

Una de las novedades más importantes en el fútbol peruano tiene que ver con el futuro cercano de Luis Advíncula. Si bien todavía tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del año 2026, mucho se habla sobre las posibilidades de que pueda regresar al fútbol peruano en menos tiempo de lo pensado. Es justo en dicho panorama que Sporting Cristal empezaría a generar tendencia.

Fuente: Getty Images

Todavía no hay ningún tipo de negociación concreta entre Sporting Cristal y Luis Advíncula, pero sí se ha podido conocer que hace algunos meses se dio una conversación entre las partes implicadas. Fue Gustavo Zevallos, actual Director Deportivo de la institución celeste, quien dio algunos detalles de lo que podría ser una especie de acercamiento hasta el día de hoy.

“He hablado con Luis Advíncula a inicios de año. Está totalmente identificado con Sporting Cristal, pero tiene contrato con Boca y no ha tenido mucha participación. Mentiría si digo que he hablado con él últimamente, eso fue a inicios de año”; reveló Gustavo Zevallos en una reciente entrevista con el programa digital ‘Enredadosc‘ respecto a una charla con el defensor nacional.

¿Por qué podría complicarse el regreso de Luis Advíncula a Sporting Cristal?

Además del vínculo contractual que mantiene con Boca Juniors hasta fines del año 2026, lo cual claramente representaría un pago de cláusula de cualquier equipo interesado en ficharlo, se ha podido conocer que en Alianza Lima cuentan con la disposición de repatriarlo pensando en la próxima temporada y ello podría significar una mejor oferta económica a diferencia de Sporting Cristal.

El ‘Rayo‘ ha confesado en varias oportunidades su hinchaje por los colores celestes y un tremendo agradecimiento al club que le dio todo en el inicio de su carrera, pero a la vez ha sido claro en que no puede descartar ni confirmar nada hasta que llegue el momento de tomar una decisión. Es así que en Matute podrían sentir una luz de esperanza para quedarse con sus servicios en un futuro.

La condición que necesitaría Sporting Cristal para el fichaje de Luis Advíncula

En la misma entrevista con el programa digital ‘Enredadosc‘, Gustavo Zevallos alertó que uno de los escenarios que más esperan en la interna de Sporting Cristal es la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 siendo Perú 2 en la tabla acumulada de la Liga 1 2025. Aún no tienen nada seguro y por el momento es que tampoco quiere levantar falsas esperanzas en el hincha.

“Para nosotros, fundamentalmente es acceder a fase de grupos de Copa Libertadores. Entonces, hablar de eso es dar expectativas de algo que prefiero no hacer a estas alturas porque voy a desenfocar a gente que está pensando en cosas que no están de acuerdo a las necesidades de este momento”; comentó el Director Deportivo de Sporting Cristal.

