No es la renuncia de Joel Raffo: se reveló cuál es la gran deuda de Sporting Cristal con sus hinchas

Sporting Cristal tendrá que pensar en la próxima temporada. En una Liga 1 2025 para el olvido y en donde nuevamente se quedarán con las manos vacías viendo cómo otros equipos progresan y ellos siguen en decadencia por distintas cuestiones futbolísticas y directivas, luego de la derrota de ayer en el Estadio Nacional frente a Universitario de Deportes se pudo conocer cuál es la deuda que los representantes del club aseguran que tienen ahora con los hinchas.

No descubrimos absolutamente nada al asegurar que la afición de Sporting Cristal está totalmente divorciada con los directivos de la institución, en especial si hablamos de un Joel Raffo que rara vez sale a dar la cara para conversar en la prensa ya que ahora quienes lo hacen son Gustavo Zevallos y Julio César Uribe. Bueno, la deuda pendiente no tiene que ver con la renuncia del presidente/dueño ni nada por el estilo, sino con otro aspecto ligado a los títulos.

Fuente: Sporting Cristal

Fue Gustavo Zevallos, Director Deportivo de Sporting Cristal, quien analizó la situación futbolística del equipo tras perder 0-1 ante Universitario de Deportes y se pudo entrever una especie de disculpas hacia los hinchas que llenaron las tribunas habilitadas del Estadio Nacional. Es más, reveló que el título nacional es ese logro esquivo por el cual trabajan y que claramente genera frustración en el pueblo rimense ya que desde hace cinco temporadas no lo consiguen.

La confesión de Gustavo Zevallos sobre la deuda con el hincha Sporting Cristal

“El campeonato es una deuda que tenemos con la hinchada. Hay que corregir cosas y eso solo se dará pensando en el próximo año. Se corregirán internamente. Estamos pensando en el Perú 2, no podemos quitarle el ojo a algo tan importante para nosotros como es la Copa”; declaró Gustavo Zevallos, Director Deportivo de Sporting Cristal, en conversación con los medios locales en las inmediaciones del Estadio Nacional tras el clásico moderno de ayer.

Si bien estas palabras del directivo no tranquilizan para nada el sentimiento del hincha celeste que año a año espera mejores decisiones que se vean plasmadas en el plantel principal, lo concreto es que en la interna de la institución siguen apuntando a quedar lo más arriba posible en la tabla de posiciones general de la Liga 1 2025. De no ser así y de no conseguir resultados positivos en las últimas jornadas que se vienen, el clima hostil en el Rímac sería aún más drástico.

¿Por qué Sporting Cristal no puede campeonar desde 5 temporadas en la Liga 1?

Existen varias razones y explicaciones por las que Sporting Cristal decae en rendimiento y propósitos temporada tras temporada. Desde que ‘Innova Sports‘ llegó al club tan solo pudieron alzar el trofeo del año 2020 cuando Roberto Mosquera era el entrenador. A partir de ahí es que en cada campeonato se pudo apreciar cómo las decisiones dirigenciales y prioridad de intereses mermaron poco a poco el nivel competitivo del plantel, además del factor económico que evidentemente ya no es el mismo al de antes y por lo cual no realizan fichajes tan relevantes o que en todo caso lleguen con cierto renombre desde el exterior.

