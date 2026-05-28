Sporting Cristal quedó al margen de la Copa Libertadores 2026 luego de caer frente a Cerro Porteño en Paraguay, pero gozarán de un especie de premio consuelo que significa haber clasificado a los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026. Si bien no era el objetivo esperado desde inicio de temporada, desde la directiva tendrán un nuevo motivo para ilusionarse y tiene que ver lo financiero.
El hecho de seguir compitiendo a nivel internacional genera una nueva ganancia económica en las arcas de un Sporting Cristal que deberá aprovechar al máximo dicha oportunidad. Hablamos de que Conmebol otorga 500 mil dólares a cada equipo que dispute los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026, es decir que esta cantidad se suma al dineral que han venido percibiendo a lo largo del año.
Teniendo en cuenta que Sporting Cristal se metió a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 2, el monto general que ganaron fue de más de 4.7 millones dólares que se divide entre la clasificación a Fase 3, a la zona de grupos y al mérito deportivo que representa cada victoria conseguida. Es decir, sumando estas dos cantidades, estamos frente a más de 5.2 millones de dólares.
Fuente: Sporting Cristal.
La reacción del hincha de Sporting Cristal ante los premios de Conmebol
Sabiendo del total fastidio y frustración por parte de los hinchas de Sporting Cristal hacia los resultados del equipo, peor aún si hablamos de la gestión de los directivos, recientemente se dio una reacción bastante importante y sobre todo significante respecto a los premios desde Conmebol. Dejando en claro que no confían en lo que se pueda hacer con ese dinero, el mensaje es totalmente claro.
“Es momento del gracias”: hinchas de Sporting Cristal exigen la salida de Zé Ricardo tras perder ante Cerro Porteño
“Y no falta algún mediocre que anda celebrando por ahí clasificar a Sudamericana. Se metieron 6 millones de dólares estos meses para ahora buscar refuerzos del Boys, ADT y cag… de 42 años“; señalan desde el portal ‘Fuerza Oriente‘ respecto a la actualidad de Sporting Cristal y a los posibles fichajes que estarían en la mira del club pensando en el segundo semestre.
Y no falta algún mediocre que anda celebrando por ahí clasificar a Sudamericana…— Fuerza Oriente (@fverzaoriente) May 29, 2026
Se metieron 6 millones de dólares estos meses para ahora buscar refuerzos del boys, adt y cagones de 42 años…. pic.twitter.com/0XFpdsgzWf
El rival de Sporting Cristal en los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026
Según las normativas de Conmebol respecto a los cruces entre los equipos participantes en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, Sporting Cristal enfrentará a Red Bull Bragantino de Brasil. Sin duda, será un rival durísimo para los celestes y las fechas estimadas de esta llave están programadas para el 21-23 de julio (duelo de ida en Lima) y 28-30 de julio (duelo de vuelta en Sao Paulo).
⚠️🇵🇪 CONFIRMADO: Sporting Cristal vs. RB Bragantino 🇧🇷 en el REPECHAJE de la COPA SUDAMERICANA 2026 pic.twitter.com/umAM5kvGCt— Fanáticos del Fútbol – Perú (@fanaticospe) May 28, 2026
DATOS CLAVES
- 500 mil dólares recibirá Sporting Cristal por jugar los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026.
- Red Bull Bragantino enfrentará a Sporting Cristal en los Play-Offs del torneo internacional.
- Entre el 21 al 23 de julio se disputará el partido de ida en Lima.