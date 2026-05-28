Tras inscribir su nombre en la etapa de repechaje de la Copa Sudamericana 2026, veamos a detalle cuánto es el dinero que Sporting Cristal recibirá desde Conmebol.

Sporting Cristal quedó al margen de la Copa Libertadores 2026 luego de caer frente a Cerro Porteño en Paraguay, pero gozarán de un especie de premio consuelo que significa haber clasificado a los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026. Si bien no era el objetivo esperado desde inicio de temporada, desde la directiva tendrán un nuevo motivo para ilusionarse y tiene que ver lo financiero.

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El hecho de seguir compitiendo a nivel internacional genera una nueva ganancia económica en las arcas de un Sporting Cristal que deberá aprovechar al máximo dicha oportunidad. Hablamos de que Conmebol otorga 500 mil dólares a cada equipo que dispute los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026, es decir que esta cantidad se suma al dineral que han venido percibiendo a lo largo del año.

Teniendo en cuenta que Sporting Cristal se metió a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 2, el monto general que ganaron fue de más de 4.7 millones dólares que se divide entre la clasificación a Fase 3, a la zona de grupos y al mérito deportivo que representa cada victoria conseguida. Es decir, sumando estas dos cantidades, estamos frente a más de 5.2 millones de dólares.

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Fuente: Sporting Cristal.

La reacción del hincha de Sporting Cristal ante los premios de Conmebol

Sabiendo del total fastidio y frustración por parte de los hinchas de Sporting Cristal hacia los resultados del equipo, peor aún si hablamos de la gestión de los directivos, recientemente se dio una reacción bastante importante y sobre todo significante respecto a los premios desde Conmebol. Dejando en claro que no confían en lo que se pueda hacer con ese dinero, el mensaje es totalmente claro.

“Y no falta algún mediocre que anda celebrando por ahí clasificar a Sudamericana. Se metieron 6 millones de dólares estos meses para ahora buscar refuerzos del Boys, ADT y cag… de 42 años“; señalan desde el portal ‘Fuerza Oriente‘ respecto a la actualidad de Sporting Cristal y a los posibles fichajes que estarían en la mira del club pensando en el segundo semestre.

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Y no falta algún mediocre que anda celebrando por ahí clasificar a Sudamericana…

Se metieron 6 millones de dólares estos meses para ahora buscar refuerzos del boys, adt y cagones de 42 años…. pic.twitter.com/0XFpdsgzWf — Fuerza Oriente (@fverzaoriente) May 29, 2026

El rival de Sporting Cristal en los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026

Según las normativas de Conmebol respecto a los cruces entre los equipos participantes en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, Sporting Cristal enfrentará a Red Bull Bragantino de Brasil. Sin duda, será un rival durísimo para los celestes y las fechas estimadas de esta llave están programadas para el 21-23 de julio (duelo de ida en Lima) y 28-30 de julio (duelo de vuelta en Sao Paulo).

⚠️🇵🇪 CONFIRMADO: Sporting Cristal vs. RB Bragantino 🇧🇷 en el REPECHAJE de la COPA SUDAMERICANA 2026 pic.twitter.com/umAM5kvGCt — Fanáticos del Fútbol – Perú (@fanaticospe) May 28, 2026

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