Por qué no juega Agustín Álvarez en Sporting Cristal vs. Sport Huancayo por la Copa de la Liga 2026

Agustín Álvarez será uno de los grandes ausentes del duelo de hoy en el Estadio Alberto Gallardo por la Copa de la Liga 2026. Conoce las razones del caso para entender mejor la decisión del comando técnico rimense.

Sporting Cristal y Sport Huancayo tienen todo preparado para el encuentro de hoy en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. El Estadio Alberto Gallardo empieza a cargar de hinchas y lo más llamativo a esta altura de la jornada tiene que ver con la exclusión de Agustín Álvarez, quien una vez más no tendrá oportunidad de debutar con la camiseta celeste.

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¿Qué es lo que realmente sucede con Agustín Álvarez? El volante uruguayo llegó a Sporting Cristal el pasado 11 de agosto y lo sorpresivo es que hasta ahora no ha tenido minutos en el primer equipo. Es más, tampoco ha sido parte de las convocatorias de Roberto Mosquera y se pensaba que el día de hoy iba a ser tomado en cuenta para recibir a Sport Huancayo por la Copa de la Liga 2026.

Las informaciones revelan que tampoco está dentro de la nómina de Sporting Cristal que enfrentará a Sport Huancayo y solamente existe la explicación que hace unos días dio el mismo Roberto Mosquera respecto al trabajo de adaptación física que viene realizando Agustín Álvarez para ponerse a punto y así debutar en el primer equipo rimense. Eso sí, el tiempo apremia.

Alineaciones titulares de Sporting Cristal vs. Sport Huancayo por la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal | César Bautista; Juan Cruz González, Anderson Villacorta, Rafael Lutiger, Leonardo Díaz; Martín Távara, Catriel Cabellos; Luis Iberico, Maxloren Castro, Irven Ávila y Hernán Barcos. DT: Roberto Mosquera.

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Sport Huancayo | Diego Campos; Juan Barreda, Yonatan Murillo, Ronaldo Andia, Jeremy Rostaing; Aldo Quiñonez, Edu Villar, Rick Campodónico, Valentino Balbuena, Ronal Huaccha y Juan Martínez. DT: Richard Pellejero.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Sport Huancayo por la Copa de la Liga 2026?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo por la Copa de la Liga 2026?

América TV y América TVGO

Juntos TV

Bicolor+ (Youtube)

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