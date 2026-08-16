Los 2 jugadores que más lapidan los hinchas de Sporting Cristal, pese a golear 4-1 a Sport Huancayo

Sporting Cristal venció 4-1 a Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo, aunque al parecer los hinchas no terminaron muy felices. Existen diversas críticas, sobre todo a un par de jugadores en especial.

Sporting Cristal consiguió un triunfo muy importante el día de hoy ante Sport Huancayo. Fue un 4-1 en el Estadio Alberto Gallardo que llena de mucha confianza al equipo rimense en la lucha por la obtención del Torneo Clausura 2026. A pesar de este buen resultado, los hinchas no habrían quedado del todo contentos ya que en redes sociales cuestionan el nivel de algunos jugadores.

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Así es. Los aficionados de Sporting Cristal, caracterizados por siempre ser muy exigentes y no celebrar más de la cuenta cuando el objetivo aún no está cumplido, criticaron en demasía los rendimientos de Martín Távara y Maxloren Castro. Mientras que el volante fue titular y tuvo una chance clarísimA para anotar el 3-0 parcial, el extremo entró en el segundo tiempo y no desequilibró.

“Távara ya debe estar en la banca, Maxloren no da para más. Álvarez Wallace ojalá la rompa”, “Que se vaya a jugar a tercera división con Maxloren Castro.

Se queda sin piernas de tanto bailar reguetón. Que lo vendan y se vaya de una vez y de yapa se lo lleven a Távara” y “El día que ya no esté Távara, ese día seré feliz”; fueron algunas de las recciones de los hinchas de Sporting Cristal.

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Fuente: ‘X’.

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Michael Hoyos fue la gran figura de Sporting Cristal en el triunfo ante Sport Huancayo

Mientras los hinchas de Sporting Cristal siguen cuestionando en redes sociales los niveles de juego de Martín Távara y Maxloren Castro, todo lo contrario sucede con un Michael Hoyos que el día de hoy se destapó con 2 goles frente a Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo. El delantero argentino fue titular por primera vez y vaya que demostró con creces, así que la fue la gran figura.

“Estuvo esperando la oportunidad, esperando el momento y creo que fue el momento justo. Contento por la victoria que nos permite estar ahí arriba a seguir peleando. Con Hernán Barcos, somos delanteros que nos buscamos constantemente. Somos parecidos y diferentes a la vez”; declaró Michael Hoyos post partido para L1 MAX al ser elegido como el mejor jugador de la goleada.

¡𝗘𝘅𝗽𝗹𝗼𝘁𝗼́ 𝗲𝗹 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗱𝗼𝗯𝗹𝗲𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗛𝗼𝘆𝗼𝘀! 🩵



📸 Cámara Exclusiva Te Apuesto#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/W7o9ToF0bT — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) August 16, 2026

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