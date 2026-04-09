Cecilio Domínguez, jugador que agredió a Maxloren Castro, hizo su descargo tras ser expulsado en el Sporting Cristal vs. Cerro Porteño

Cecilio Domínguez fue protagonista de una de las jugadas más llamativas, por decirlo de alguna manera, de la semana en el estreno de la Copa Libertadores 2026. El atacante de Cerro Porteño fue expulsado a los 44′ luego de que lanzara el balón sobre el rostro de un Maxloren Castro que efectivamente obstruyó un saque lateral. A raíz de esta jugada es que se pronunció en redes sociales.

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¡LA ROJA MÁS INSÓLITA DEL ARRANQUE DE LA COPA! Cecilio Domínguez se fue expulsado por este lateral sobre la cara de Castro en el primer tiempo del partido entre Cerro Porteño y Sporting Cristal en Perú.



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Es importante recordar que en primer término se dio una tarjeta amarilla por parte del árbitro Darío Herrera, pero luego con la revisión en las pantallas del VAR se determinó la expulsión de un Cecilio Domínguez que no entendía lo que sucedía. Bueno, con el pasar de las horas y la tranquilidad del momento posterior, se expresó en redes sociales para pedir disculpas por su comportamiento.

“Jamás sentí el dolor que siento por lo que pasó anoche, sé lo que nos preparamos para comenzar bien este torneo. Sé la ilusión que tenemos todos como cerristas, les pido disculpas por lo que pasó, me puedo equivocar, no somos perfectos, pero jamás voy a dejar de intentar por algo que tanto quiero”; publicó Cecilio Domínguez a través de su cuenta oficial de Instagram.

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Fuente: @dominguezcecilio

¿Cuál fue el sentir de Ariel Holan luego de la expulsión de Cecilio Domínguez?

Ariel Holan, entrenador de Cerro Porteño, habló en conferencia de prensa luego de la derrota que sufrió su equipo frente a Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau del Callao. Sin dar tantos detalles de la expulsión de Cecilio Domínguez ni mucho menos cuestionar en sociedad la actitud del futbolista, el argentino dejó muy en claro que no pudo apreciar bien la acción y que prefería revisarla.

“Quisiera ver la jugada de vuelta, fue una jugada confusa y por eso el árbitro recurrió al VAR. Él quiso sacar rápido, no sé si le tiró la pelota al jugador de Cristal o si el rival se interpuso. No puedo decir si fue a propósito o si el jugador provocó la situación, sería una falta de honestidad de mi parte. No la vi clara”; explicó Ariel Holan en charla con los medios locales e internacionales.

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Ariel Holan con respecto a la expulsión de Cecilio Domínguez#LaGranJugada pic.twitter.com/B7WX7PuZPj — 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 𝓜𝓪𝓬𝓲𝓮𝓵 𝓒. 🇵🇾 (@Danymacica) April 9, 2026

Así se fue Cecilio Domínguez luego de la derrota de Cerro Porteño ante Sporting Cristal

Con cara de pocos amigos y sin emitir alguna declaración luego de la derrota de Cerro Porteño por 1-0 a manos de Sporting Cristal, Cecilio Domínguez fue captado yéndose del Estadio Miguel Grau del Callao con la cabeza agachada y mostrando mucha frustración tras haber sido expulsado en el partido. Horas después se daría el mensaje en redes sociales anteriormente expuesto y con lo cual queda clarísimo que fue una noche terrible para el atacante.

Cecilio no quiso hablar en zona mixta!

Se retiró dolido por lo que pasó y con la cabeza agachada.#LaGranJugada pic.twitter.com/JJfHCbAMqL — 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 𝓜𝓪𝓬𝓲𝓮𝓵 𝓒. 🇵🇾 (@Danymacica) April 9, 2026

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