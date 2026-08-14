“No lo dudé”: Agustín Álvarez confesó por qué eligió a Sporting Cristal y descartó a Alianza Lima

Agustín Álvarez fue presentado oficialmente en Sporting Cristal y contó detalles de un acercamiento con la directiva de Alianza Lima. Además, reveló el motivo que finalmente lo llevó a mudarse al Rímac.

Sporting Cristal presentó a su último refuerzo para este Torneo Clausura 2026. Estamos hablando de Agustín Álvarez, volante uruguayo de 25 años que llega al fútbol peruano proveniente de Racing Club de Montevideo, quien en conferencia de prensa respondió distintas consultas y a la vez habló sobre su elección por el equipo rimense. Además, reveló que en el pasado estuvo cerca de Alianza Lima.

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Fuente: Sporting Cristal.

Agustín Álvarez dio detalles de lo que representa esta nueva etapa de su carrera deportiva vistiendo la camiseta de Sporting Cristal y a la vez contó que en su momento fue acercado a la directiva de Alianza Lima. Finalmente no se concretó el interés de por medio ya que la posibilidad de marcharse del fútbol uruguayo no habría sido tan sencilla. Ahora dio el sí y defenderá los colores rimenses.

“Había tenido antes la posibilidad de venir al Perú, pero no se pudo concretar y cuando me mencionaron a Sporting Cristal, que mi salida era diferente, no lo dudé. Estar con esta figura como es Julio César Uribe es un placer y solo quiero dar todo lo mejor posible para el equipo y dejar todo”; comentó Agustín Álvarez en la conferencia de prensa en donde fue presentado en sociedad.

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En cuanto a las expectativas de Sporting Cristal y de sus cualidades, el uruguayo manifestó lo siguiente: “Contento de llegar a este gran club. Sé que es un equipo que, más allá de ser un equipo grande, está en cada detalle y me lo están comprobando desde que llegué. Eso lo hace aún más grande. Me caracterizo por ser un jugador ordenado y creativo, pero cuando hay que meter la ‘pata’ fuerte, la meto. Me estoy adaptando a la ciudad y de a pocos me iré acomodando”.

¿Cuándo podría darse el debut oficial de Agustín Álvarez con Sporting Cristal?

Agustín Álvarez recién llegó a la ciudad de Lima el pasado 11 de agosto y el día de ayer fue presentado en sociedad como nuevo futbolista de Sporting Cristal. Es decir, el volante uruguayo tiene muy pocos entrenamientos como para ser tomado en cuenta el fin de semana en donde los rimenses enfrentarán a Sport Huancayo en condición de local en el Estadio Alberto Gallardo.

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Este encuentro está programado para el próximo domingo 16 de agosto a las 11:00 horas y parece realmente complicado que Agustín Álvarez sea parte de la convocatoria oficial. Veremos qué decisión al respecto toma Roberto Mosquera, sobre todo cuando el equipo cervecero ha adolecido justamente un futbolista de las características del charrúa en el mediocampo y requiere del triunfo en casa. Dicho esto, es probable que para la siguiente fecha ya lo podamos ver en acción.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Agustín Álvarez fue presentado como nuevo refuerzo de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026 .

fue presentado como nuevo refuerzo de para el . Agustín Álvarez reveló que anteriormente estuvo cerca de fichar por Alianza Lima .

reveló que anteriormente estuvo cerca de fichar por . Sporting Cristal jugará ante Sport Huancayo el domingo 16 de agosto.