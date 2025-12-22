El frustrado fichaje de Michael Hoyos por Universitario de Deportes se ha convertido en el drama más notable del mercado de pases peruano. El atacante de Independiente del Valle, considerado la contratación estrella para el proyecto 2026 y un pedido expreso del DT Javier Rabanal, pasó de ser un acuerdo casi cerrado a una negativa rotunda que ha sacudido a la directiva crema.

Publicidad

Publicidad

Descartado para Universitario de Deportes

La expectativa en Ate era inmensa. Hoyos venía de una campaña sobresaliente en Ecuador, con 19 goles, y su versatilidad (podía jugar como centrodelantero, extremo o mediapunta). Lo perfilaba como la pieza clave para potenciar el ataque y darle a la ‘U’ la jerarquía necesaria para competir en la Copa Libertadores.

Michael Hoyos no jugará en Universitario. (Foto: X).

Sin embargo, el optimismo se desplomó drásticamente. Tras su último partido, el jugador cortó toda especulación con una declaración contundente a la prensa: “No voy a Perú. Si lo que quieren es saber eso… no voy a Perú”. Esta frase, directa y sin rodeos, cayó como un balde de agua fría en Lima, donde la llegada del jugador ya se daba por hecha.

Publicidad

Publicidad

Universitario no tendrá a Michael Hoyos

Este rechazo público sugiere un quiebre total en negociaciones que, según fuentes, estaban avanzadas en un 90%. Aunque los motivos exactos no se han revelado, se especula con diferencias económicas de último momento o la aparición de ofertas más atractivas en la región. La mención específica del país por parte de Hoyos insinúa que el desacuerdo pudo ir más allá de los términos con el club.

ver también Universitario presentó a Javier Rabanal como su nuevo entrenador y los hinchas ya le pusieron apodo

ver también Universitario sorprende al mercado y va por un borrado de Juan Reynoso en Melgar

Para Universitario, este escenario representa un revés estratégico considerable. El club había concentrado gran parte de sus recursos en asegurar a su objetivo principal, y ahora se ve obligado a activar de emergencia planes de contingencia para encontrar un delantero de similar calibre ante el inminente inicio de la pretemporada.

Universitario deberá buscar otro delantero

El caso Hoyos se recordará como uno de los “fichajes frustrados” más rápidos y decepcionantes. Mientras el jugador define su futuro fuera de Perú, Universitario debe enfocarse en alternativas como Octavio Rivero u otros nombres en carpeta. La búsqueda de un nuevo referente de área vuelve a foja cero, pues la meta del tetracampeonato no admite distracciones.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE