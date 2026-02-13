¿Pensando en 2 de Mayo? Las sorpresas de Paulo Autuori para Juan Pablo II vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

Sporting Cristal tiene una nueva oportunidad para conseguir su primera victoria en el Torneo Apertura 2026. Hasta ahora empató ante Deportivo Garcilaso y luego perdió frente a FBC Melgar, por lo que el duelo a jugarse en la ciudad de Chongoyape contra Juan Pablo II será clave para los celestes. Dicho esto, se esperan algunas sorpresas muy importantes en el equipo titular que presenten.

Es importante recordar que el debut de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina y por ende es que cualquiera pensaría que Paulo Autuori optaría por guardar a sus mejores elementos cuando tengan que visitar a Juan Pablo II. Bueno, algo de dicha premisa existe y fue durante la más reciente edición del programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ que lo hablaron.

Jean Martin Dueñas, periodista deportivo quien sigue a menudo las incidencias de Sporting Cristal, reveló el día de hoy que jugadores como Catriel Cabellos, Cristian Benavente y Jair Moretti tendrían enormes chances de sumar minutos cuando jueguen en la ciudad de Chongoyape. Además, se espera que Diego Enríquez pueda mantenerse como el guardameta titular del equipo.

Entre otras novedades respecto al equipo liderado técnicamente por Paulo Autuori, se pudo conocer que Luis Abram y Christofer Gonzáles están en las etapas finales de sus respectivas recuperaciones. Gabriel Santana padece una lesión y lo guardarán pensando en el duelo de Copa Libertadores 2026 frente a 2 de Mayo en el Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Las posibles alineaciones del duelo entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Cristian Benavente, Ian Wisdom, Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori.

Juan Pablo II | Matías Vega; Paolo Fuentes, Christian Flores, Aaron Sánchez, Christian Cueva, Piero Anton, Erinson Ramírez, Iago Iriarte, Jack Durán, Maximiliano Juanbeltz y Nilton Ramírez. DT: Marcelo Zuleta.

Día, hora y dónde ver Juan Pablo II vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, Juan Pablo II y Sporting Cristal se enfrentarán el sábado 14 de febrero a las 15:15 horas. El duelo se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II y en la previa representa ser uno de los más esperados de la jornada. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, no olvides que gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘ disfrutarás de todas las incidencias.

