El volante Christofer Gonzales vivirá un partido especial cuando enfrente por primera vez a Universitario en el estadio Alberto Gallardo defendiendo la camiseta de Sporting Cristal. En la previa, el mediocampista no se guardó nada y lanzó un mensaje directo al rival.

“Sí, es un partido muy importante, en nuestra casa y vamos a ganar”, afirmó con seguridad el popular ‘Canchita’, dejando claro que el objetivo del cuadro celeste es imponer condiciones como local.

El duelo tiene un condimento especial por la historia personal de Gonzales con el cuadro crema. El volante se formó en Universitario e incluso se declaró hincha del club en sus inicios, lo que hace que cada cruce tenga una carga emocional adicional.

Sin embargo, su relación con ambos clubes ha tenido varios giros. Tras su paso por la ‘U’, se marchó a Cristal, donde llegó a decir que se volvió a enamorar del fútbol y que era hincha celeste. Más adelante regresó a Universitario asegurando que ese era su verdadero amor. Finalmente volvió al Rímac y declaró su retorno como el regreso a su verdadera casa.

Christofer Gonzales cuando llegó a Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Alineaciones de Sporting Cristal vs. Universitario en el Gallardo

Si bien ambos planteles tienen bajas, el técnico Paulo Autuori mandaría el siguiente once en el Sporting Cristal vs. Universitario: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Por el lado crema, el técnico Javier Rabanal elegiría la siguiente alineación en el Universitario vs. Sporting Cristal: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

¿En qué canal ver el partido entre Cristal vs. Universitario en el Gallardo?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Movistar Deportes y a través de su canal oficial L1 MAX. Además, también se podrá seguir gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú y a través de internet por tu celular en Fútbol Libre.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Universitario en el Gallardo?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se dará este sábado 21 de febrero desde las 4:00 PM en el estadio Alberto Gallardo del Rímac. Además, el cotejo es válido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

