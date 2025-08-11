Juega en la Liga 1, es uno de los máximos goleadores, y desafió a Lionel Messi: “No te relajes”

Este experimentado delantero argentino de 33 años que milita actualmente en el Cusco FC, ha emergido como una de las figuras más destacadas de la Liga 1 peruana. Su rendimiento excepcional lo ha catapultado al estrellato, consolidándose como el máximo goleador del Torneo Apertura con 14 anotaciones. Lejos de conformarse, Facundo Callejo ha mantenido su racha goleadora en el Torneo Clausura, elevando su cuenta personal a 18 goles en lo que va de la temporada.

Mensaje directo para Lionel Messi

La calidad de su desempeño en el fútbol peruano no ha pasado desapercibida. Rumores previos sobre el interés de clubes de la talla de Universitario de Deportes por hacerse con sus servicios son un claro indicio de su impacto y valía en el campo de juego. Su nombre se ha vuelto sinónimo de gol en el país, gracias a su agudo olfato goleador y su capacidad para definir en momentos cruciales.

Recientemente, Callejo acaparó la atención no solo por sus proezas futbolísticas, sino también por un divertido y peculiar mensaje dirigido a Lionel Messi. Todo comenzó cuando una publicación lo ubicó en el segundo lugar de una tabla de goleadores argentinos en la temporada. Con un tono de humor y un evidente orgullo por su logro, Callejo citó la publicación en su cuenta de Twitter y lanzó una advertencia amistosa al mismísimo capitán de la Selección Argentina: “Son 18 los míos ojo Lío, eh, no te relajes”.

Facundo Callejo a Lionel Messi. (Foto: X).

La Liga 1 de Perú ante los ojos del mundo

Este tipo de gestos, cargados de espontaneidad y un toque de picardía, resultan particularmente curiosos y significativos. Conectan el fútbol local, en este caso la Liga 1 de Perú, con una de las máximas figuras y leyendas del deporte a nivel mundial. Es un ejemplo palpable de cómo el buen desempeño de un jugador puede trascender las fronteras, incluso desde una liga que, aunque en crecimiento, a veces es subestimada a nivel internacional. La audacia y confianza de Callejo al dirigirse a Messi demuestran no solo su personalidad, sino también la convicción en sus propias capacidades, inspirando a otros a soñar en grande sin importar el escenario.

¿Cuántos goles lleva en la temporada Lionel Messi?

Claro. Lionel Messi ha tenido una temporada 2024-2025 muy productiva, anotando un total de 24 goles en 33 partidos. Estos goles se distribuyen principalmente en la Major League Soccer (MLS), donde ha marcado 18 tantos en 18 encuentros. El resto de sus goles provienen de la Copa de Campeones de la Concacaf, con 5 goles en 7 partidos, y el Mundial de Clubes, con un gol en 4 partidos. Además de su capacidad goleadora, Messi ha demostrado su habilidad para crear juego, aportando también 9 asistencias en todas las competiciones.