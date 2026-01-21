Tras igualar 2-2 en amistoso ante Sport Boys: día, hora y canal del próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal disputó un nuevo amistoso el día de hoy frente a Sport Boys. El duelo se jugó en horas de la mañana y tuvo lugar en el Estadio Alberto Gallardo en el marco de las pretemporadas de ambos equipos a días de que inicie la competencia oficial en la Liga 1 2026. El resultado quedó igualado 2-2 y representó ser un buen termómetro por el momento que vienen atravesando.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Sabiendo en que los próximos días tendrán su día de presentación en sociedad, hoy fue Sport Boys quien pegó primero durante la etapa inicial del duelo ante Sporting Cristal. Percy Liza y Juan David fueron quienes anotaron para el elenco rosado, pero luego fueron Juan Cruz e Irven Ávila quienes se pusieron las pilas y consiguieron la igualdad gracias a los cambios que realizó Paulo Autuori.

En resumen, se jugaron dos tiempos de 45 minutos cada uno y el resultado global fue un empate. Ahora, tanto Sporting Cristal como Sport Boys se preparan para su último encuentro amistoso antes de competir en la Liga 1 2026. Dicho esto, vamos a conocer los detalles del próximo duelo de los celestes, en donde por cierto ya podrán contar con el apoyo de sus aficionados.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Sporting Cristal.

Día, hora y canal de ‘La Tarde Celeste 2026’

Sporting Cristal se alista para terminar con sus entrenamientos de pretemporada y se presentará en el Estadio Alberto Gallardo para conocer el nivel del equipo, además de saber cómo van los refuerzos que llegaron para esta temporada. ‘La Tarde Celeste 2026‘ será la excusa perfecta para que el hincha vuelva a unirse a los colores y luego se juegue el amistoso ante Universidad Católica de Ecuador.

ver también “El fútbol peruano necesita crecer más”: Paulo Autuori no se queda callado y cuestiona a la FPF y a la Liga 1

El duelo está programado para el próximo domingo 25 de enero y el evento en general iniciaría al mediodía, así que es muy probable que el juego sea a partir de las 15:00 horas. La transmisión oficial estará a cargo de la señal oficial de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play’. Además, podrás seguir todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘ para no perderte ningún detalle.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Sporting Cristal.

Los refuerzos que llegaron a Sporting Cristal para la temporada 2026

Con el liderazgo de Paulo Autuori, quien se mantiene como entrenador para la temporada 2026, Sporting Cristal tomó la decisión de no realizar un extenso mercado de fichajes ya que tan solo llegaron Gabriel Santana (Brasil), Juan Cruz González (Argentina) y Cristiano da Silva (Brasil). Recientemente se pudo conocer que la directiva irá en la búsqueda de un arquero para ser alternativa frente a la lesión de Renato Solís, quien será operado de los ligamentos de la rodilla.

Fuente: Sporting Cristal – Hincha Celeste.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES