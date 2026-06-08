Sporting Cristal anuncia el regreso de Roberto Mosquera como DT: “Estoy de vuelta en casa”

Se oficializó su contratación a través de un video en redes sociales. Sporting Cristal recordó sus logros pasados. En tanto, Roberto Mosquera dejó un mensaje para todos los hinchas.

Tras la salida de Zé Ricardo de la dirección técnica, Sporting Cristal no tardó mucho en anunciar su reemplazo. Roberto Mosquera fue confirmado como nuevo entrenador del primer equipo este lunes 8 de junio. A través de un video en sus redes sociales oficiales, se oficializó el retorno del hombre que supo conquistar títulos en el club tanto en su etapa como jugador como de técnico.

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El cuarto ciclo de Mosquera ya está en marcha en Sporting Cristal. Luego de un primer semestre problemático en la Liga 1 y en donde en Copa Libertadores alcanzó para meterse en Sudamericana, llega el momento de un cambio con un hombre que conoce y sabe lo que es el éxito en este club.

Sporting Cristal confirmó su arribo a través de una serie de publicaciones en sus redes sociales. Primero, destacó que “regresa el ADN Celeste” y que “vuelve la escencia (sic)” al primer equipo. Esto ya dio un primer indicio de que el anuncio de Roberto Mosquera se produciría este lunes.

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Finalmente, a través de un video en sus redes sociales, el cuadro ‘cervecero’ anunció el regreso del entrenador de 60 años. Apeló a la nostalgia y a los éxitos de “Mosca” tanto en su etapa como jugador como de entrenador.

“Algunos llegan para hacer historia, otros ya lo hicieron… ¡Y vienen por más!“, se pudo ver en el video como un mensaje para el anuncio oficial. Finalmente, cuando Roberto Mosquera apareció en pantalla dejó un mensaje para el hincha de Sporting Cristal. “Estoy de vuelta en casa, necesitamos de todo para campeonar. ¡Fuerza Cristal!“, manifestó.

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Se fueron Zé Ricardo, Gustavo Zevallos y Jorge Soto para la llegada de Roberto Mosquera

La llegada de Roberto Mosquera a la dirección técnica de Sporting Cristal también implica un cambio rotundo y una reestructuración. En primer lugar, la salida de Zé Ricardo provocó el arribo de “Mousquera” para tener su cuarto ciclo como entrenador.

Pero, además, hay otras dos figuras que debieron dejar sus respectivos cargos. Gustavo Zevallos dejó su trabajo como Gerente Deportivo del club, tal como adelantó el periodista Denilson Barrenechea en América Deportes Digital. Su salida se dio por desacuerdos con el rumbo del club, más precisamente, con la decisión de volver a traer a “Mosca”.

Gustavo Zevallos dejó su cargo como Gerente Deportivo de Sporting Cristal (Oficial).

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En tanto, Jorge Soto también deja su trabajo como entrenador asistente. Esto lo confirmó Julio César Uribe, Director General de Fútbol del elenco del Rímac, en el programa Fútbol Satélite. El nuevo entrenador traerá su propio comando técnico y dejará de contar con quien fue cinco veces campeón nacional con la institución (etapa como jugador).

Así le fue a Roberto Mosquera como DT de Sporting Cristal

Roberto Mosquera ya tuvo tres ciclos como entrenador de Sporting Cristal. Primero, en 1996, luego, tuvo su primera gran oportunidad en 2012 y, la tercera etapa, fue a partir de 2020.

La primera vez de “Mousquera” en el banco de suplentes de Cristal fue en 1996 donde dirigió unos pocos partidos. De todas maneras, luego, formó parte del comando técnico encabezado por Sergio Markarián, el cual es bastante recordado por el título nacional de 1996 y el subcampeonato de la Copa Libertadores 1997.

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Finalmente, le tocó su oportunidad al frente de los ‘Celestes’ en 2012. Fue campeón del Torneo Descentralizado 2012 y rompió una sequía de siete años sin títulos para el club. Dejó su cargo en agosto de 2013.

Y, por último, en 2020 regresó para volver a enderezar el rumbo del cuadro del Rímac. Lo hizo de gran forma al ser campeón de Liga 1 ese mismo año, al vencer a Universitario de Deportes en la final. También se adjudicó la Copa Bicentenario y el Torneo Apertura de 2021. Terminó su contrato y se fue de la institución en noviembre de 2022.

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