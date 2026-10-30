Miguel Araujo reveló por qué se pelearon Hernán Barcos y Pablo Guede: “Él le quita la mano”

El defensor se metió en el debate por la pelea entre el entrenador de Alianza Lima y su compañero en Sporting Cristal. Reveló la versión que le dio Barcos de lo ocurrido.

La pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede en pleno Sporting Cristal vs. Alianza Lima y luego del partido camino a los vestuarios sigue generando debate. Miguel Araujo, defensor del elenco ‘celeste’, reveló algunos detalles de lo ocurrido, según lo que pudo hablar con su compañero, el delantero argentino.

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Barcos y Guede protagonizaron un altercado dentro y fuera del campo. Primero, se cruzaron durante el segundo tiempo del partido que Sporting Cristal le ganó a Alianza Lima en el Alberto Gallardo. Hubo un cruce de palabras muy fuerte donde, por lo visto, el delantero llegó a decirle “cagón” al entrenador.

Luego, tras el final del partido, camino a vestuarios, el director técnico del equipo blanquiazul lo fue a buscar al atacante del club cervecero. Hubo un pechazo y empujones entre ambos, lo que llevó a los presentes a tener que separarlos o la situación hubiese empeorado.

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Algo ha pasado entre barcos y guede, que chch habrá pasado? pic.twitter.com/7kPJu2FjI3 — Frezsh (@popsmoke1901) October 29, 2026

Miguel Araujo, tras el conflicto, en los micrófonos de L1MAX, dio algunos detalles de lo que pudo hablar con Hernán Barcos, su compañero, sobre el conflicto con Pablo Guede. Al parecer, hubo una reacción del entrenador que llevó al delantero a ese fuerte intercambio de palabras.

“Lo que nos dice (Barcos) es que va a saludarlo y él le quita la mano. Después aquí lo quiso encarar, pero ya nosotros no… Yo no puedo hablar más del tema porque no vi nada, no vi y creo que sería un error comentar algo que yo no lo veo“, dijo Araujo en el post partido.

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Miguel Araujo: "(Barcos) nos dice que él va saludarlo (a Guede) y le quita la mano, Después, aquí, lo quiso encarar"#Cristal 3-2 #Alianza



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Coki Gonzáles reveló detalles más precisos sobre el altercado

En Coolbetperú, el periodista Coki Gonzáles dio una versión similar, pero con más detalles sobre la pelea que tuvieron Pablo Guede y Hernán Barcos en el campo de juego. Todo se habría originado por un saludo que intentó hacer el atacante y que el entrenador lo tomó a mal.

“Hernán Barcos siempre dice: ‘Pero he ido a saludar, he ido a saludar’. Barcos cruza mirada con Emiliano Papa. Entonces, lo saluda porque justo el partido había parado, estaban atendiendo a alguien (a Luis Iberico por una fuerte infracción de Luis Advíncula). Guede estaba preparando un cambio y, al voltear, como que hasta se choca con Barcos. Y ahí, Barcos le dice algo. Y ahí comienzan entre ellos la discusión“, contó el comunicador.

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Gonzáles también precisó lo que se dijeron ambos protagonistas. “Lo que Barcos le decía a Guede es: ‘Tenés que escuchar mi versión’. ‘Andá, tomátela, tomátela’, le dice Guede. ‘Un día hay que tomar un café para que me escuches mi versión. ¿O no quieres?’. ‘Tomátela, tomátela’, le dice Guede. Cuando termina, Barcos le dice: ‘Cobarde, cagón’“, comentó.

¿Habrá sanciones para Pablo Guede y Hernán Barcos?

Para que haya una sanción para Pablo Guede y/o Hernán Barcos, ambos deben ser informados por el árbitro Kevin Ortega. En caso de que el juez del partido no haya informado el incidente, resulta difícil que ambos reciban algún tipo de castigo.

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Es más, pese al inconveniente que se vio en las afueras del campo de juego y se viralizó a través de un video en redes sociales, tampoco parece que vayan a recibir alguna sanción por ello. En todo caso, debería haber una denuncia de alguna de las partes (inclusive Alianza Lima y/o Sporting Cristal como clubes) para que esto se investigue y se determine algún tipo de castigo para cualquiera de las partes.

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