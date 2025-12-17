Alianza Lima en alerta, Guillermo Viscarra tiene dos grandes propuestas del exterior y su futuro se complica

Alianza Lima encendió todas las alarmas ante la posible salida del portero boliviano Guillermo Viscarra, uno de los nombres que más regularidad mostró en la temporada 2025. Aunque el guardameta tiene contrato vigente hasta diciembre del 2026, dos ofertas del exterior amenazan con sacarlo de Matute antes de lo previsto y obligan al club a tomar decisiones rápidas.

Publicidad

Publicidad

Desde Bolivia, The Strongest se movió con fuerza y le puso sobre la mesa a Guillermo Viscarra un contrato por tres temporadas, con la ventaja deportiva de ser titular indiscutido y disputar torneos internacionales. La propuesta seduce al entorno del arquero, no solo por la duración del vínculo, sino también por la estabilidad y el rol protagónico que tendría en el club paceño.

Pero el interés no se queda ahí. Desde Brasil apareció Atlético Goianiense, que le ofreció un contrato por dos años, una opción que resulta atractiva por el salto competitivo que implica jugar en el fútbol brasileño. La posibilidad de mostrarse en una liga más exigente y con mayor exposición internacional podría inclinar la balanza lejos de La Victoria.

En Alianza Lima son conscientes del riesgo. Con solo un año restante de contrato, el club se enfrenta a un escenario complejo: renovar y mejorar condiciones o aceptar una eventual salida para evitar perderlo gratis más adelante. La continuidad de Guillermo Viscarra pasó de ser un tema secundario a convertirse en una prioridad dentro de la planificación deportiva del 2026.

Publicidad

Publicidad

Guillermo Viscarra recibió premio por sus atajadas con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Guillermo Viscarra se va de Alianza Lima?

Según la información de ‘El Gato Grone’, el portero Guillermo Viscarra tiene dos ofertas: una de The Strongest de Bolivia por tres temporadas y otra de Atlético Goianiense de Brasil por dos temporadas.

ver también Universitario desafía a Alianza Lima con anuncio de la Noche Crema: día, hora y rival confirmado

La decisión final aún no está tomada, pero el mensaje es claro: Alianza Lima está en alerta máxima. Si no actúa a tiempo, podría perder a Guillermo Viscarra en plena reestructuración del plantel, un golpe sensible que obligaría a salir al mercado por un reemplazo de jerarquía en un puesto donde no hay margen para improvisar.

Publicidad

Publicidad

Guillermo Viscarra recibió dos propuestas. (Foto: El Gato Grone)

¿Hasta cuándo Guillermo Viscarra tiene contrato con Alianza Lima?

El portero Guillermo Viscarra tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, según la última información de Transfermarkt. Llegando en enero del 2025, el guardameta firmó por dos temporadas, con una cláusula de posible extensión por una temporada más.

¿Cuánto dinero gana Guillermo Viscarra?

Guillermo Viscarra gana 25 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según la última información de Salary Sport. Esto quiere decir que el portero se lleva 300 mil por temporada.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

El portero Guillermo Viscarra tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre del 2026.

The Strongest de Bolivia ofreció a Viscarra un contrato por tres temporadas.

Atlético Goianiense de Brasil presentó una propuesta formal por dos años de vínculo.

Publicidad