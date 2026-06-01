Universitario va con todo por Gianluca Lapadula y su respuesta ilusiona en Ate

Universitario de Deportes está buscando nuevos jugadores para tener un potente equipo. En este caso, Gianluca Lapadula es una de las grandes apuesta que quieren hacer en Ate, en este caso el atacante ya fue consultado y dio una respuesta que puede ilusionar a más de uno.
El periodista Gustavo Peralta dio a conocer que ya hubo contacto con Lapadula para que juegue en la Liga 1. Los ‘cremas’ son los interesados en ficharlo, pero fue curioso que el atacante no rechazó la propuesta, sino más bien dejó la puerta abierta al decir que lo analizará más detenidamente.
“Le preguntaron a Lapadula, con un gran plan, incluyendo a la familia, incluye hasta el colegio, hasta ese punto a llegado. Le lanzaron la opción y Lapadula muy respetuosamente respondió que va a evaluarlo”, fue lo que explicó el hombre de prensa a Pepas de la PM.
Sin duda alguna esto podría ser un camino importante para que el ‘Bambino’ juegue por primera vez en el Perú. Lo cual sería una tremenda novedad para el campeonato patrio. Eso sí, todavía hay que esperar la respuesta concreta.
Lapadula con la camiseta de Universitario (Foto: Universitario).
Gianluca Lapadula todavía lo sigue pensando
Si bien Gianluca Lapadula recibió esta oferta tan interesante para poder fichar por Universitario. Todavía no hay una respuesta concreta y ya han pasado semanas desde que se comunicaron con él. Pero la realidad es que no debe ser fácil para el ítalo-peruano en decidir decir adiós al país en el que nació.
“Han pasado muchos días o semanas, pero Lapadula aún no ha dado una respuesta. Y no debe ser el único equipo peruano que lo quiere (…) Una persona que habla con él, de mucha confianza, le preguntó hoy y dijo que por el tema familiar lo ve difícil, pero a la ‘U’ no se lo dijo todavía”, explicó Peralta.
Como se menciona, el tema familiar es algo que importa mucho y por ello complica todo. No obstante, al no haber una respuesta negativa todo podría llegar a suceder y seguramente los días serán claves para que se de una decisión concreta.
Datos Claves
- Universitario de Deportes contactó a Gianluca Lapadula para jugar en la Liga 1.
- Gustavo Peralta reveló que la propuesta incluye un plan para familia y colegio.
- Gianluca Lapadula respondió que evaluará la oferta, pese a complicaciones por temas familiares.