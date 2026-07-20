Sporting Cristal presentó a su nuevo jale para el Torneo Clausura: “Estamos felices de presentar…”

Sporting Cristal hizo oficial un nuevo fichaje pensando en el Torneo Clausura y lo presentó de gran forma en sus redes sociales.

Sporting Cristal se sigue reforzando para poder pelear el Torneo Clausura y esta vez hizo oficial un nuevo fichaje. Anderson Villacorta se convirtió en el último jale del cuadro rimense. El defensa formará parte del equipo en la Liga 1, más no en torneos internacionales.

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“Estamos felices de presentar a Anderson Villacorta como nuevo jugador del Sporting Cristal”, publicó el cuadro ‘celeste’ en sus redes sociales. Dándole la bienvenida a su nuevo fichaje para lo que resta de esta temporada que llega desde México.

Por otro lado, se conoce que es un préstamo y de hacer una gran temporada, es posible que termine fichando de forma permanente: “Defensor central de 20 años, él llega al club a préstamo con opción de compra hasta el 30 de junio de 2027”.

Anderson Villacorta presentado en Sporting Cristal (Foto: Sporting Cristal).

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¿Quién es Anderson Villacorta?

Anderson Villacorta es uno de los centrales más interesantes que tiene el Perú. Es un jugador que dejó hace un par de años el país para jugar en México. Mineros de Zacatecas fue el que terminó adquiriendo su pase y así tuvo su primera experiencia en el extranjero.

Con este equipo figura que ha disputado un total de 56 partidos, aparte logró hacer 1 gol, también dar 1 asistencias y disputar 4414 minutos en México.

Con 20 años de edad llega a uno de los grandes del Perú como es Sporting Cristal con la intensión de ganarse el puesto. Posiblemente hoy no sea considerado como titular, pero se espera que pronto se pueda llegar a ganar el puesto.

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