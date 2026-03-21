¿Crisis en Sporting Cristal? La pregunta comienza a instalarse tras las recientes declaraciones de Miguel Araujo, quien dejó al descubierto el principal motivo de molestia del técnico Paulo Autuori. Más allá de los resultados, hay un problema que inquieta en el vestuario y que podría explicar el irregular presente del equipo.

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El defensor Miguel Araujo fue claro y directo: el enojo del entrenador pasa por la falta de concentración en los primeros minutos: “Nos hacen dos goles en los primeros veinte minutos y después reaccionamos”, explicó el zaguero en L1 MAX, dejando en evidencia un patrón que se repite y que compromete cualquier planificación táctica desde el arranque.

Para Paulo Autuori, el problema no es recibir goles —algo que forma parte del juego—, sino la forma en que estos llegan. “El rival te puede hacer goles, pero no entrar concentrados”, es la idea que el técnico ha remarcado puertas adentro, según reveló el propio Miguel Araujo, marcando una exigencia clara en la actitud competitiva.

Las palabras de Miguel Araujo también apuntan a la autocrítica interna. “Es cosa de nosotros”, afirmó, trasladando la responsabilidad directamente al plantel. En un equipo que aspira a competir arriba, los errores reiterados dejan de ser accidentes y pasan a ser síntomas de un problema más profundo.

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🎙️Entrevista con Miguel Araujo: "Al profe le molesta que recibamos goles tan rápido. Te pueden hacer, pero no entrar de esa manera. Tenemos que ser autocríticos y mejorar. Es un tema del jugador"#L1Radio



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¿Paulo Autuori se va de Sporting Cristal?

Este escenario abre una interrogante inevitable: ¿puede sostenerse un proyecto cuando los errores se repiten partido tras partido? En el fútbol, la paciencia suele ser limitada, y cuando los resultados no acompañan, las miradas apuntan primero al banquillo, incluso si el origen del problema está dentro del campo.

Por ahora, Sporting Cristal no ha tomado decisiones drásticas, pero el mensaje es claro: la incomodidad existe y es fuerte. El margen de error se reduce, y tanto jugadores como comando técnico saben que el tiempo para corregir se agota. Porque en el fútbol, las advertencias como esta suelen ser el inicio de algo más grande, y todavía con mayor riesgo a puertas de empezar la Copa Libertadores.

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Paulo Autuori dirigiendo a Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Miguel Araujo tiene contrato con Sporting Cristal?

Miguel Araujo tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026, según la información oficial que se lee en el portal Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Paulo Autuori tiene contrato con Sporting Cristal?

Paulo Autuori tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026, según la información oficial que se lee en el portal Transfermarkt.

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Datos claves

El técnico Paulo Autuori muestra molestia por la falta de concentración al inicio del partido.

El defensa Miguel Araujo confirmó que recibieron dos goles en solo veinte minutos.

La plantilla de Sporting Cristal asumió la responsabilidad total por los errores cometidos.