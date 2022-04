Sporting Cristal volvió al triunfo tras vencer 6-4 a Deportivo Municipal por la décima fecha de la Liga 1. Cabe resaltar que el conjunto 'rimense' llegó a este encuentro tras caer ante César Vallejo en la última fecha y por Conmebol Libertadores ante la U. Católica (Chile). En ese sentido, Claudio Bustamante, asistente técnico del cuadro 'celeste' habló en conferencia de prensa sobre el rendimiento de su plantilla.

"Para nosotros ha sido un lindo partido, pudimos concretar algunas opciones que tuvimos, estuvimos ante un gran rival, hay cosas por mejorar para poder hacernos un equipo cada vez más sólido", afirmó el reemplazo provisional de Roberto Mosquera.

"Creemos que la actitud ha estado en todos los partidos, no solo hay que correr mucho, hay que saber correr, en la interna no hemos sentido falta de actitud, en los números tampoco figuraba eso. Los chicos se esfuerzan durante todos los partidos. Estamos contentos con la lectura del equipo, no solo en este partido", agregó Claudio Bustamante sobre la actitud de cuadro 'bajopontino'.

Con la victoria ante Deportivo Municipal, Sporting Cristal llegó a las 15 unidades en el Torneo Apertura y se ubica en la séptima posición de la tabla. En la próxima fecha, los dirigidos por Roberto Mosquera visitarán a Cienciano del Cusco, en duelo programado para el viernes 22 de abril a las 7:00 p.m. (hora peruana), por la undécima fecha de la Liga 1.