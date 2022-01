El joven atacante de Sporting Cristal llegó esta temporada para hacer las cosas bien, y regresar al extranjero lo más pronto posible. Fernando Pacheco charló con RPP Noticias, afirmando que su misión principal es sobresalir. Pero por, sobre todo, retribuir con éxito la gratitud a su club.

Lo primero que comentó el natural de Bujama fue: "No tomo volver a la Liga 1 como un retroceso, siempre es importante sentirte bien y en un lugar donde sabes que las cosas van bien fuera y dentro del club. Me quisieron equipos de Perú, pero no fueron ni Universitario de Deportes ni Alianza Lima. Tuve opción de quedarme en Brasil".

+ EN VIVO | Mercado de pases de Sporting Cristal: altas, bajas y rumores de fichajes EN DIRECTO

+ La drástica medida que tomará Sporting Cristal para frenar los casos de covid-19

+ ¿Quién es? Representante confirma el nuevo refuerzo de Sporting Cristal

Con eso dejó en claro que la prioridad era sobresalir con el cuadro 'rimense', y después ver lo demás: "La mira con Sporting Cristal en la Copa Libertadores es hacer las cosas bien, con el grupo completo. No puedo decir si pasaremos fase o no, eso se va dando peldaño a peldaño y estamos convencidos. Además, somos candidatos al campeonato nacional".

Finalmente, agradeció a todas las personas que lo acompañan al día de hoy: "Sporting Cristal es un impulso para mi carrera, para lo que pedía. Dentro de las opciones que tuve siempre pensé buscar un lugar donde me sienta cómodo. Poder volver a valorar quién era yo y ganar minutos que había perdido hoy en día creo que tengo roce de haber jugado afuera. Te da más experiencia y son cosas que se vienen practicando en el día a día".