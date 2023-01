Después de su paso por el fútbol europeo, específicamente en el FC Emmen, Fernando Pacheco, según la percepción de todos, iba a jugar en Sporting Cristal, el club en Perú considerado como su casa. Pero la vida te presenta sorpresas de este tipo, donde la verdad es más fuerte que la propia creencia.

El veloz extremo se fue a préstamo a Deportivo Municipal, donde compartirá con Ángel David Comizzo. El entrenador argentino lo ha tratado de las mil maravillas, a comparación de sus ex técnicos en el cuadro bajopontino. A continuación, transcribimos una entrevista con el Diario Depor. Donde cuentan cosas fuertes.

La confesión por parte del ex Fluminense de Brasil, parte por este sentido: "Deseaba encontrar un espacio donde pueda consolidarme, sentirme en confianza. Siento que he tomado una decisión perfecta, ya que encontré un lugar donde me siento bien. Siento tranquilidad futbolística y emocional. He podido reencontrarme con excompañeros, quienes son amigos en el fútbol. Ahora solo piensa en lo que será la temporada 2023. Estoy contento y agradecido por la oportunidad que me está dando Deportivo Municipal. Poco a poco volveré a tener confianza y retribuiré eso en lo grupal".

Para Fernando Pacheco, hay autocrítica, pero también un llamado de atención con sus ex profesores: "Lo que me ha pasado es que no he podido encontrar un comando técnico que me brinde la confianza que necesito. Yo regresé al Perú y hace menos de un año que volví a Sporting Cristal, pero no encontré las oportunidades que me imaginaba. Soy de los jugadores que necesitan encontrar un lugar con mucha confianza, sentirse bien. Tener un comando técnico que te abrace. Si ellos saben que física y mentalmente estoy bien, las cosas me saldrán bastante bien. Lo que buscaba este año era encontrar un lugar donde pueda sentirme yo, y ya lo voy encontrando. Ustedes ya saben mi mejor versión. He estado en ligas importantes (Brasil y Países Bajos), y ahora sumado al nuevo comando técnico, el club, los compañeros, se me verá totalmente distinto".

En Sporting Cristal no fue titular, nunca estuvo de acuerdo con esa decisión, pero se supo callar, y trabajar más duro cada día: "Soy de los jugadores que evita decir ese tipo de cosas. Nunca hablo mal de los comandos técnicos, siempre trato de respetarlos y entender su forma de trabajo. Son cosas que pasan en el fútbol, uno como jugador solo tiene que trabajar, así las cosas, estén bien o mal. Siempre respeté las decisiones del técnico, y siempre trabajé para jugar (al menos) diez o quince minutos".

Finalmente, agradeció al Indio Comizzo, su nuevo DT, a quien lo respeta demasiado en estos días iniciales de pretemporada con la Banda Edil: "Bastante bien. Como jugador buscaba un técnico, un comando técnico que me abrace, y en Municipal encontré lo que buscaba hace bastante tiempo. He conversado con el comando técnico y todo bastante bien. Se ha formado un grupo muy interesante, y trabajamos para hacerlo más fuerte, somos una familia".