Roberto Mosquera está seguro que el partido ante la Universidad Católica de Chile, desarrollado en el 'Estadio San Carlos de Apoquindo' fue atípico. No protestó sobre el penal cobrado de manera polémica en los últimos minutos, que hubiese significado un empate tranquilizador.

En conferencia de prensa, el director técnico 'bajopontino' fue claro y apenas tocó el tema en mención. Explicando que desde su grupo de trabajo, no habrán ese tipo de reclamos hacia los jueces: "No he hablado de un árbitro y no lo voy a hacer ahora. No voy a juzgar sus decisiones porque el árbitro no tiene conferencia de prensa".

Con respecto al fútbol, esto explicó 'La Mosca': "Lejos de calificar la acción era inmerecido. Hemos tenido dos partidos de ensueño. Con Flamengo hicimos un gran partido y hoy merecíamos el empate y no sé si ganar. Estamos conformes con el rendimiento, pero debemos ajustar con el resultado, ese es nuestro próximo trabajo".

A su vez, el profesor Mosquera confirmó que Sporting Cristal no va "a cambiar la forma de jugar", y hasta se animó a decir que "hoy hicimos un partido cerca de la perfección". Dejando en redes sociales más preguntas que respuestas. Porque esta declaración puede ser tomada como algo irreal.